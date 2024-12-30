"Київстар" домовився зі Starlink про запровадження революційної технології: оцінили не всі

Запустити технологію планують до кінця 2025 року

Популярний український мобільний оператор "Київстар" підписав контракт із компанією Starlink на запровадження технології Direct to Cell. Ця послуга дозволить будь-якому телефону з підтримкою 4G виходити на зв’язок навіть із тих місць, де немає сигналу мережі.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров у Facebook. Він висловив сподівання, що технологія повноцінно запрацює в Україні до кінця 2025 року.

"Інноваційна послуга Direct to Cell здатна забезпечити мобільний зв’язок на будь якому 4G смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де відсутнє традиційне покриття від операторів, або якщо наземна мережа не працює через воєнні та техногенні чинники", — написав Комаров.

Він також додав, що для "Київстару" це велика інвестиція у розвиток мобільного зв’язку в Україні.

Думки користувачів мережі із цього приводу розділилися. Одні зазначили, що така технологія не лише допоможе залишатися на зв’язку у віддалених районах, а й допоможе розвивати образ України як технологічної держави.

Інші ж вказали на те, що "Київстар" має величезну кількість проблем з функціонуванням інтернету під час відключень світла та іншими речами.

Як повідомлялося раніше, "Київстар" з 20 грудня суттєво підвищив ціни на зв’язок. Тарифи зросли в середньому на 25%, і це відчутна для користувача різниця.

Утім підвищення тарифів торкнулося й інших операторів мобільного зв’язку. Зокрема суттєво піднялася вартість послуг оператора Vodafone.