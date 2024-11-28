"Закони економіки не обдуриш": як купівля "Київстару" позначиться на абонентах

Це звичайні бізнес-процеси

Продаж найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" інвесторам із США практично ніяк не вплине на пересічних абонентів. Українцям не варто переживати з цього приводу, адже всі послуги продовжуватимуть надаватися компанією в повному обсязі.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів телеком-експерт Олександр Глущенко. Він також додав, що поглинання будь-яких компаній інвесторами — це класичні бізнес-процеси і не більше того.

Відомо, що група провідних американських інвестфондів заявила про інтерес до VEON – нідерландського холдингу, який є власником "Київстару". При цьому українцям не слід переживати з цього приводу — на рядових абонентах можливий продаж "Київстару" практично ніяк не вплине.

"Абонентів це ніяк не торкнеться. Просто є проблемний актив, назвемо це так. І "поглинання" такого активу — це класична схема, завдяки якій бізнес-лобісти можуть придбати актив із певним дисконтом. Тому на пересічних абонентах це жодним чином не позначиться…Тому я на цю ситуацію дивлюся з геополітичного погляду, і ніяк інакше. Тобто, розмови про те, наскільки це вплине на абонентів, або про те, чи збільшаться у них тарифні плани — це взагалі не має відношення до цих процесів", — підкреслив Глущенко.

Експерт також висловився про роль у цій справі колишнього державного секретаря США та колишнього директора ЦРУ Майка Помпео, який входить до складу директорів "Київстару". Адже він активно виступає за продаж компанії американським інвесторам.

"Кажуть, що він непоганий архітектор бізнес-процесів з міграції активів з одних рук до інших. Для всіх інвесторів придбання активів — це банальний бізнес і можливість заробити", — резюмував Глущенко.

Крім цього, експерт наголосив на тому, що бізнес — це не про меценатство і саме тому у абонентів мобільних операторів поступово підвищуються тарифи та ціни на послуги зростають. Однак ці процеси не пов’язані з поглинанням компаній інвесторами.

"Бізнес – це про гроші. Не буває нічого безкоштовного і тому бізнес-процеси – це про прибуток. Не можна обдурити закони фізики чи закони економіки. Їх можна пригальмувати чи прискорити, але не зупинити", – констатував Глущенко.

Нагадаємо, "Київстар" на 100% належить нідерландській комунікаційній компанії Veon. Заснована в Москві 1992-го, Veon (виросла з російського "ВимпелКому") — власниця одного з перших операторів стільникового зв’язку в РФ. Станом на жовтень 2023 року компанії з орбіти Veon обслуговують понад 220 млн. клієнтів.

Наразі глобальний цифровий оператор VEON, який є єдиним акціонером компанії "Київстар", оскаржить у суді арешт корпоративних прав "Київстару".

У своїх заявах до суду VEON стверджує, що Фрідман, Авен та Косогов, проти яких були направлені санкції, не володіють акціями VEON чи "Київстару".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у квітні 2024 року стало відомо, що СБУ знайшла хакерів, які атакували Київстар. У вересні поточного року у "Київстарі" стався масовий збій.