З "Укрнафти" за два роки могли вивести 4,5 мільярда гривень - експерт

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) "Укрнафта" могла закуповувати нафту по 35 тисяч гривень за тонну, а або 115 дол. за барель

Керівництво "Укрнафти" з середини 2023 року могло купувати сировину за цінами, які вище ніж ринкові. Виходячи з цього, сума переплат могла сягати 4,5 мільярди гривень.

Про це начебто свідчать дані результатів аукціонів на Українській енергетичній біржі, пише економічний експерт Михайло Шнайдер. За його словами, у 2024 році високі ціни на нафту і конденсат, за якими "Укрнафта" купує сировину, вже нібито привернули увагу нардепів та громадськості.

З матеріалів судової справи відомо, що на біржових торгах на Українській енергетичній біржі (УЕБ) "Укрнафта" могла закуповувати нафту по 35 тисяч гривень за тонну, а або 115 дол. за барель. На той час, як каже експерт, котирування на європейських ринках були на 45% нижчими.

"Але тоді йшлося про окремий епізод. Натомість зараз, вдалось отримали доступ до результатів аукціонів УЕБ в період з січня 2023 року до початку листопада 2024 року, на яких "Укрнафта" придбавала в "Укргазвидобування" газовий конденсат", — пише Шнайдер.

Експерт пише, що начебто "Укрнафта" у той період викупила у "Укргазвидобування" газового конденсату на загальну суму 12,5 млрд грн (без ПДВ).

"Після того, як спеціалісти порівняли середньозважені ціни на цих аукціонах з фактичними цінами для реалізації нафти та конденсату, які щомісяця розраховує і публікує Мінекономіки результати аналізу дають підстави говорити, що з червня 2023 "Укрнафта" систематично переплачує за сировину, яку купує в "Укргазвидобування", за цінами на 60-90% вище за ринкові, а сума переплати за неповні 2 роки сягає 4,5 млрд грн", — заявляє Шнайдер.

Він додає, що компанія також закуповувала труби й буріння свердловин. Після того, як журналісти "Наші гроші" заговорили про один із контрактів із завищеними цінами, схема потрапила в поле зору правоохоронців. Після цього, за даними джерел, могла з'явитися нова "схема".

Шнайдер не виключає, що така практика могла бути впроваджена комерційним директором "Укрнафти" Сергієм Федоренком, який раніше працював у "Укргазвидобуванні".

"Там умови були контрольованіші, оскільки компанія не має зовнішніх акціонерів, які могли б втручатися в ці процеси", – додає Шнайдер.

Також він наголошує, що нібито паралельно "Укргазвидобування" різко збільшило обсяги закупівлі труб, витративши на це 10,6 млрд грн у 2023-2024 роках.

"Чи є це випадковим збігом, чи частиною великої схеми – питання, яке потребує окремого розслідування", – підкреслює експерт.

На думку Шнайдера, основне занепокоєння викликає той факт, що Державна аудиторська служба у своєму звіті за 2023 – І квартал 2024 року взагалі не згадала про цю проблему. Він вважає, що це могло б свідчити про начебто згоду контролюючих органів на виведення державних коштів.