Из "Укрнафты" за два года могли вывести 4,5 миллиарда гривен – эксперт

На Украинской энергетической бирже (УЭБ) "Укрнафта" могла закупать нефть по 35 тысяч гривен за тонну, а или 115 дол. за баррель

Руководство "Укрнафты" с середины 2023 года могло покупать сырье по ценам выше рыночных. Исходя из этого, сумма переплат могла достигать 4,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные результатов аукционов на Украинской энергетической бирже, пишет экономический эксперт Михаил Шнайдер. По его словам, в 2024 году высокие цены на нефть и конденсат, по которым "Укрнафта" покупает сырье, уже якобы привлекли внимание нардепов и общественности.

Из материалов судебного дела известно, что на биржевых торгах на Украинской энергетической бирже (УЭБ) "Укрнафта" могла закупать нефть по 35 тысяч гривен за тонну, или 115 дол. за баррель. К тому времени, как говорит эксперт, котировки на европейских рынках были на 45% ниже.

"Но тогда речь шла об отдельных эпизодах. В настоящее время удалось получить доступ к результатам аукционов УЭБ в период с января 2023 года по начало ноября 2024 года, на которых "Укрнафта" приобретала у "Укргаздобычи" газовый конденсат", — пишет Шнайдер.

Эксперт говорит, что якобы "Укрнафта" в тот период выкупила у "Укргаздобычи" газовый конденсат на общую сумму 12,5 млрд грн (без НДС).

"После того, как специалисты сравнили средневзвешенные цены на этих аукционах с фактическими ценами для реализации нефти и конденсата, которые ежемесячно рассчитывает и публикует Минэкономики результаты анализа дают основания говорить, что с июня 2023 года "Укрнафта" систематически переплачивает за сырье, которое покупает в "Укргаздобыче", по ценам на 60-90% выше рыночных, а сумма переплаты за неполные 2 года достигает 4,5 млрд грн", — заявляет Шнайдер.

Он добавляет, что компания также закупала трубы и бурение скважин. После того как журналисты "Наші гроші" заговорили об одном из контрактов по завышенным ценам, схема попала в поле зрения правоохранителей. После этого, по данным источников, могла появиться новая "схема".

Шнайдер не исключает, что такая практика могла быть внедрена коммерческим директором "Укрнафты" Сергеем Федоренко, ранее работавшим в "Укргаздобыче".

"Там условия были более контролируемыми, поскольку компания не имеет внешних акционеров, которые могли бы вмешиваться в эти процессы", – добавляет Шнайдер.

Также он отмечает, что якобы параллельно "Укргаздобыча" резко увеличила объемы закупки труб, потратив на это 10,6 млрд грн в 2023-2024 годах.

"Является ли это случайным совпадением, или частью большой схемы – вопрос, который требует отдельного расследования", – подчеркивает эксперт.

По мнению Шнайдера, основную обеспокоенность вызывает тот факт, что Государственная аудиторская служба в своем отчете за 2023 – I квартал 2024 года вообще не упомянула об этой проблеме. Он считает, что это могло бы свидетельствовать о якобы согласии контролирующих органов на вывод государственных средств.