Законодавство про оборонні закупівлі потребує змін: NAUDI виступила із закликом до уряду

Виробники озброєння мають чимало фінансових втрат через неврегульованість законодавчих моментів

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) вимагає негайного розблокування змін до законодавства щодо нюансів збройних закупівель. Невідкладного втручання у ситуації, що склалася через затримку змін до Постанови Кабінету Міністрів України №1275 від 1 листопада 2022 року, просять у прем'єра Дениса Шмигаля та очільника Міноборони Рустема Умєрова.

Як зазначено у зверненні до представників уряду, відсутність оновленої редакції документа вже призвела до кризових наслідків для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Серед проблем, котрі виникли у зв'язку із неврегульованими положеннями постанови, називають:

значні фінансові втрати у недержавних та державних виробників озброєнь. Вони виникають через штрафи, котрі застосовують навіть у випадках форс-мажорних обставин;

монополізацію сертифікації форс-мажорних обставин Торгово-промисловою палатою України. Це ускладнює взаємодію підприємств із державними замовниками;

загрозу фінансової нестабільності оборонних компаній через відсутність механізму врахування валютних коливань у довгострокових контрактах.

"Проєкт змін до постанови, напрацьований спільно з виробниками та експертами галузі, ще з кінця 2024 року перебуває у Секретаріаті Кабінету Міністрів, однак досі не пройшов необхідних погоджень. Водночас окремі пропозиції, запропоновані міністерствами, можуть ще більше ускладнити роботу підприємств ОПК та поставити під загрозу їхню життєздатність.

Відсутність оперативного рішення з боку Уряду створює ризики для своєчасного забезпечення Сил Оборони України необхідним озброєнням та військовою технікою, що напряму впливає на обороноздатність країни", — пояснюють представники NAUDI.

Тож асоціація закликає уряд і прем'єр-міністра Шмигаля терміново відновити роботу над оновленням постанови №1275, врахувавши пропозиції представників ОПК. NAUDI наголошує на неприпустимості зволікань, адже від цього залежить стабільне функціонування оборонної промисловості та спроможність України забезпечити власну безпеку.