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Законодательство об оборонных закупках требует изменений: NAUDI выступила с призывом к правительству

Автор
Дмитрий Романов
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NAUDI подчеркивает важность укрепления оборонного комплекса Украины
NAUDI подчеркивает важность укрепления оборонного комплекса Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Производители вооружения имеют немало финансовых потерь из-за неурегулированности законодательных моментов

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) требует немедленного разблокирования изменений в законодательство насчет нюансов вооруженных закупок. Безотлагательное вмешательство в ситуации, которая сложилась из-за задержки изменений в Постановление Кабинета Министров Украины №1275 от 1 ноября 2022 года, просят у премьера Дениса Шмыгаля и главы Минобороны Рустема Умерова.

Как отмечено в обращении к представителям правительства, отсутствие обновленной редакции документа уже привело к кризисным последствиям для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Среди проблем, возникших в связи с неурегулированными положениями постановления, называют:

  • значительные финансовые потери у негосударственных и производителей вооружений. Они возникают из-за штрафов, применяемых даже в случаях форс-мажорных обстоятельств;
  • монополизацию сертификации форс-мажорных обстоятельств Торгово-промышленной палатой Украины. Это усложняет взаимодействие предприятий с государственными заказчиками;
  • угрозу финансовой нестабильности оборонных компаний из-за отсутствия механизма учета валютных колебаний в долгосрочных контрактах.

"Проект изменений в постановление, наработанный совместно с производителями и экспертами отрасли, еще с конца 2024 года находится в Секретариате Кабинета Министров, однако до сих пор не прошел необходимых согласований. В то же время отдельные предложения, предложенные министерствами, могут еще больше усложнить работу предприятий ОПК и поставить под угрозу их жизнеспособность.

Отсутствие оперативного решения со стороны Правительства создает риски для своевременного обеспечения Сил Обороны Украины необходимым вооружением и военной техникой, что напрямую влияет на обороноспособность страны", — объясняют представители NAUDI.

Ассоциация призывает правительство и премьер-министра Шмыгаля срочно возобновить работу над обновлением постановления №1275, учитывая предложения представителей ОПК. NAUDI отмечает недопустимость промедлений, ведь от этого зависит стабильное функционирование оборонной промышленности и способность Украины обеспечить собственную безопасность.

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#Оружие #Закупки #ОПК #NAUDI