Вчені з'ясували, що колиска половини населення Землі знаходиться в Україні. Дізнайтесь, де це на карті

Мови, що розвивалися з їхнього кореня, стали основою понад 400 сучасних мов

Половина населення всієї планети має генетичне походження від стародавньої культури, яка мешкала на території України. Ці люди населяли наші землі близько 5 тисяч років тому.

Про це пише видання The Wall Street Journal. Йдеться про Ямну культуру. Таку назву вона отримала через традицію ховати своїх померлих у ямах, накритих курганами.

До речі, "Телеграф" раніше докладно розповідав про Ямну культуру, спадщина якої змінила образ Європи. Дізнатися про неї більше ви можете у матеріалі "Вони змінили світ. Перші кочівники степів України — факти та міфи про Ямну культуру".

Як зазначає видання, протягом століть історики та лінгвісти шукали колиску індоєвропейців, стародавнього народу, який сформував історію та створив найбільшу у світі мовну сім’ю, на якій зараз говорять понад 40% людства. Ключ до розгадки, як виявилося, знаходився у селі Михайлівка Херсонської області, яку зараз окуповано Росією. Там вчені знайшли генетичні сліди цієї культури, які дозволили провести дослідження.

У матеріалі йдеться, що саме з цієї території люди почали своє розселення по Євразії, поширюючи свої гени, культуру та спосіб життя від Португалії до Монголії. Цей процес став ключовим у формуванні глобальної генетичної та культурної спадщини людства, наголошуючи на важливості Ямної культури у розвитку сучасного світу.

Мови, що розвивалися з їхнього кореня, стали основою понад 400 сучасних мов, включаючи багато індоєвропейських. Зусилля лінгвістів та археологів дозволили частково відновити мову Ямної культури, яка була праматір’ю цієї великої мовної групи.

Раніше ми також розповідали про не менш загадкову Катакомбну культуру. Катакомбна культура здебільшого асоціюється з кочівниками, але постійні поселення в них також були. А деякі їхні пам’ятки взагалі могли б за кращих обставин затьмарити британський Стоунхендж.