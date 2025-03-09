Ученые выяснили, что колыбель половины населения Земли находится в Украине. Узнайте, где это на карте

Языки, которые развивались из их корня, стали основой более 400 современных языков

Половина населения всей планеты имеет генетическое происхождение от древней культуры, обитавшей на территории Украины. Эти люди населяли наши земли около 5 тысяч лет назад.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Речь идет о Ямной культуре. Такое название она получила из-за традиции хоронить своих умерших в ямах, накрытых курганами.

К слову, "Телеграф" ранее подробно рассказывал о Ямной культуре, наследие которой изменило облик Европы. Узнать о ней больше вы можете в материале "Они изменили мир. Первые кочевники степей Украины — факты и мифы о Ямной культуре".

Как отмечает издание, в течение столетий историки и лингвисты искали колыбель индоевропейцев, древнего народа, который сформировал историю и создал крупнейшую в мире языковую семью, на которой сейчас говорят более 40% человечества. Ключ к разгадке, как оказалось, находился в селе Михайловка Херсонской области, которая сейчас оккупирована Россией. Там ученые нашли генетические следы этой культуры, которые позволили им провести исследование.

В материале говорится, что именно с этой территории люди начали свое расселение по Евразии, распространяя свои гены, культуру и образ жизни от Португалии до Монголии. Этот процесс стал ключевым в формировании глобального генетического и культурного наследия человечества, подчеркивая важность Ямной культуры в развитии современного мира.

Языки, которые развивались из их корня, стали основой более 400 современных языков, включая многие индоевропейские. Усилия лингвистов и археологов позволили частично восстановить язык Ямной культуры, являвшейся праматерью этой большой языковой группы.

Ранее мы также рассказывали о не менее загадочной Катакомбной культуре. Катакомбная культура в основном ассоциируется с кочевниками, но постоянные поселения у них тоже были. А некоторые их памятки и вовсе могли бы при лучших обстоятельствах затмить собой британский Стоунхендж.