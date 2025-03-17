Легендарний спецпідрозділ БПЛА "Lasar's Group" оголосив набір на нові вакансії

Кандидатам пропонують гідні умови служби: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення

Легендарний та один із найрезультативніших на полі бою спецпідрозділ БПЛА Національної гвардії України "LASAR’S GROUP" розширюється і оголошує набір на нові вакансії. Є можливість отримувати до 130 000 гривень на місяць, залежно від поставлених завдань та місця проходження служби.

Наразі доступні такі вакансії:

Оператори FPV-дронів, ударних БПЛА, систем РЕР, аеророзвідники;

Інструктори для навчання нових операторів;

Спеціалісти з РЕР, аналітики, інженери, техніки, оператори БпАК різних типів;

Водії, автослюсарі.

Важливо — максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування (мобілізація у спецпідрозділ напряму, а не через ТЦК). Гідні умови служби: повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення. А головне — тут бережуть життя кожного!

Що пропонують:

Передові технології та найкраще оснащення;

Інтенсивну підготовку від досвідчених операторів;

Роботу в ефективному та мотивованому підрозділі — лідеру по знищенню окупантів та ворожої техніки.

Вимоги:

• Вік — від 18 до 35 років;

• Висока мотивація та прагнення досягти успіху у виконанні поставлених завдань;

• Здатність та бажання навчитися новому;

• Придатність до військової служби, відсутність критичних проблем зі здоров‘ям, які можуть вплинути на виконання завдань;

• Готовність виконувати завдання в зоні бойових дій;

• Досвід роботи з БПЛА буде перевагою, але не є обов’язковим;

• Вміння працювати з комп.технікою та електронними пристроями;

Умови:

• Офіційна мобілізація або служба за контрактом;

• Грошове забезпечення: до 130 000 грн. на місяць, залежно від поставлених завдань та місця проходження служби;

• Можливість працювати з сучасним обладнанням та технологіями, навчання та підвищення кваліфікації;

• Речове та майнове забезпечення, у т.ч. забезпечення засобами індивідуального захисту;

• Технічне забезпечення – сучасні БпЛА, комп’ютерна техніка та все необхідне для виконання завдань;

• Офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, своєчасне отримання статусу учасника бойових дій та інші соціальні гарантії згідно із чинним законодавством України.

Що важливо – процес оформлення максимально простий.

Усі бажаючі можуть заповнити анкету тут. Простіший шлях — переходьте за QR-кодом.

У разі виникнення питань можна задати їх по телефону: +38 095 618 51 01 (WhatsApp), або написавши на пошту drone.peremoga@gmail.com.

Якщо давно думали стати оператором дронів – це гарна нагода долучитися до перевіреної команди спецпідрозділу "LASAR’S GROUP". Лише сучасне обладнання! Лише найкраща підготовка! Лише ті, хто дійсно готовий перемагати!