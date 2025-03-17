Легендарное спецподразделение БПЛА "Lasar’s Group" объявило набор на новые вакансии

Кандидатам предлагают достойные условия службы: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования

Легендарное и одно из самых результативных на поле боя спецподразделение БПЛА Национальной гвардии Украины "LASAR’S GROUP" расширяется и объявляет набор на новые вакансии. Есть возможность получать до 130 000 гривен в месяц, в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы.

В настоящее время доступны следующие вакансии:

Операторы FPV-дронов, ударных БПЛА, систем РЭР, аэроразведчики;

Инструкторы по обучению новых операторов;

Специалисты по РЭР, аналитики, инженеры, техники, операторы БпАК разных типов;

Водители, автослесари.

Важно: максимально простой путь постановки на военный учет и зачисление (мобилизация в спецподразделение напрямую, а не через ТЦК). Достойные условия службы: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования. А главное – здесь берегут жизнь каждого!

Что предлагают:

Передовые технологии и лучшее оснащение;

Интенсивную подготовку опытных операторов;

Работу в эффективном и мотивированном подразделении – лидеру по уничтожению оккупантов и вражеской техники.

Требования:

• Возраст – от 18 до 35 лет;

• Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач;

• Способность и желание научиться новому;

• Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач;

• Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий;

• Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным;

• Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами;

Условия:

• Официальная мобилизация или служба по контракту;

• Денежное довольствие: до 130 000 грн. в месяц в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы;

• Возможность работы с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации;

• Вещественное и имущественное обеспечение, в т.ч. обеспечение средствами индивидуальной защиты;

• Техническое обеспечение – современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач;

• Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса участника боевых действий и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.

Что важно – процесс оформления максимально прост.

Все желающие могут заполнить анкету здесь. Более простой путь — переходите по QR-коду.

В случае возникновения вопросов можно задать их по телефону: +38 095 618 51 01 (WhatsApp) или написав на почту drone.peremoga@gmail.com.

Если вы давно думали стать оператором дронов – это хорошая возможность приобщиться к проверенной команде спецподразделения "LASAR’S GROUP". Только современное оборудование! Только лучшая подготовка! Только те, кто действительно готов побеждать!