Легендарное спецподразделение БПЛА "Lasar’s Group" объявило набор на новые вакансии
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Кандидатам предлагают достойные условия службы: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования
Легендарное и одно из самых результативных на поле боя спецподразделение БПЛА Национальной гвардии Украины "LASAR’S GROUP" расширяется и объявляет набор на новые вакансии. Есть возможность получать до 130 000 гривен в месяц, в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы.
В настоящее время доступны следующие вакансии:
- Операторы FPV-дронов, ударных БПЛА, систем РЭР, аэроразведчики;
- Инструкторы по обучению новых операторов;
- Специалисты по РЭР, аналитики, инженеры, техники, операторы БпАК разных типов;
- Водители, автослесари.
Важно: максимально простой путь постановки на военный учет и зачисление (мобилизация в спецподразделение напрямую, а не через ТЦК). Достойные условия службы: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования. А главное – здесь берегут жизнь каждого!
Что предлагают:
- Передовые технологии и лучшее оснащение;
- Интенсивную подготовку опытных операторов;
- Работу в эффективном и мотивированном подразделении – лидеру по уничтожению оккупантов и вражеской техники.
Требования:
• Возраст – от 18 до 35 лет;
• Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач;
• Способность и желание научиться новому;
• Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач;
• Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий;
• Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным;
• Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами;
Условия:
• Официальная мобилизация или служба по контракту;
• Денежное довольствие: до 130 000 грн. в месяц в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы;
• Возможность работы с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации;
• Вещественное и имущественное обеспечение, в т.ч. обеспечение средствами индивидуальной защиты;
• Техническое обеспечение – современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач;
• Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса участника боевых действий и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.
Что важно – процесс оформления максимально прост.
Все желающие могут заполнить анкету здесь. Более простой путь — переходите по QR-коду.
В случае возникновения вопросов можно задать их по телефону: +38 095 618 51 01 (WhatsApp) или написав на почту drone.peremoga@gmail.com.
Если вы давно думали стать оператором дронов – это хорошая возможность приобщиться к проверенной команде спецподразделения "LASAR’S GROUP". Только современное оборудование! Только лучшая подготовка! Только те, кто действительно готов побеждать!