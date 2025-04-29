"Шлях України — заміна людей на фронті машинами" – Гудименко в інтервʼю Le Monde

Ветеран і політик Юрій Гудименко назвав оптимальну стратегію для української армії

Поки весь світ обговорює загрозу заміни людей машинами в контексті моделей штучного інтелекту, схоже, існує поле, на якому така заміна є бажаною. І це поле бою.

У французькому виданні Le Monde вийшов матеріал , присвячений мінуванню українських територій для протидії російським наступам. В польовому нарисі журналіст описує, як українські військові мінують території за допомогою дронів, щоб компенсувати чисельну перевагу ворога.

За даними, наданими заступником директора Центру гуманітарного розмінування Андрієм Дацюком, "станом на кінець 2024 року в Україні нараховувалося 139 000 квадратних кілометрів замінованої території [23% площі України], і, за оцінками, десятки мільйонів мін вже були використані в цьому конфлікті". І мінування продовжується.

Втім, одного мінування недостатньо, вважає колишній командир підрозділу саперів, а нині голова ГАР МО, Юрій Гудименко. І підкреслює: "Самі міни не зупинять наступу росіян, який обов’язково станеться, питання тільки, коли саме". Щоб захистити Україну, "також потрібна, – додає він, – піхота та артилерія, але найголовніше – дрони. Ця стратегія, врешті-решт, підкреслює поступову заміну людей машинами на фронті".

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Юрій Гудименко вступив до лав ЗСУ. Служив на посаді сапера 130-го батальйону сил Територіальної оборони ЗСУ.

З травня 2022 року командир саперного відділення 130-го батальйону 241 бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Юрій брав участь у боях за Київ, зокрема у звільненні Ірпеня, а також у боях у Харківській області. 27 червня 2022 року був поранений під час артилерійського обстрілу під Харковом, після цього комісований.

Зараз Юрій Гудименко очолює Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України.