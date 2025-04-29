"Путь Украины – замена людей на фронте машинами" – Гудыменко в интервью Le Monde

Ветеран и политик Юрий Гудыменко назвал оптимальную стратегию для украинской армии

Пока весь мир обсуждает угрозу замены людей машинами в контексте моделей искусственного интеллекта, похоже, существует поле, на котором такая замена желательна. И это поле боя.

Во французском издании Le Monde вышел материал , посвященный минированию украинских территорий для противодействия российским наступлениям. В полевом очерке журналист описывает, как украинские военные минируют территории с помощью дронов, чтобы компенсировать численное преимущество врага.

По данным, предоставленным заместителем директора Центра гуманитарного разминирования Андреем Дацюком, "на конец 2024 года в Украине насчитывалось 139 000 квадратных километров заминированной территории [23% площади Украины], и, по оценкам, десятки миллионов мин уже были использованы в этом конфликте". И минирование продолжается.

Впрочем, одного минирования недостаточно, считает бывший командир подразделения саперов, а ныне глава ОАС МО Юрий Гудыменко. И подчеркивает: "Сами мины не остановят наступления россиян, которое обязательно произойдет, вопрос только, когда именно". Чтобы защитить Украину, "также нужна, – добавляет он, – пехота и артиллерия, но самое главное – дроны. Эта стратегия, в конце концов, подчеркивает постепенную замену людей машинами на фронте".

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Юрий Гудыменко вступил в ряды ВСУ. Служил в должности сапера 130-го батальона сил Территориальной обороны ВСУ.

С мая 2022 года командир саперного отделения 130-го батальона 241 бригады сил территориальной обороны ВСУ. Юрий участвовал в боях за Киев, в том числе в освобождении Ирпеня, а также в боях в Харьковской области. 27 июня 2022 года был ранен во время артиллерийских обстрелов под Харьковом, после чего комиссован.

Сейчас Юрий Гудыменко возглавляет Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины.