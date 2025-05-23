Ви точно їх ніколи не чули: десять забутих українських імен

Насправді цих імен існує величезна кількість

Серед українських імен є ті, які вже давно пішли в історію і практично не використовуються або не використовуються взагалі. Насправді їх достатню кількість і багато з них ви могли навіть ніколи не чути.

У цьому матеріалі буде наведено приклад п’ять чоловічих і п’ять жіночих імен забутих українських імен. Варто зазначити, що насправді їх набагато більше.

У кожного з них, до речі, є певне значення. А деякі зі списку імен походять від латинських слів або мають давньогрецьке походження.

Забуті чоловічі імена

Каленій . Це ім’я походить від давньогрецького Каленика, що означає "добрий переможець". Крім того, це ім’я пов’язують із назвою хліба з калиновими ягодами – калеником.

. Це ім’я походить від давньогрецького Каленика, що означає "добрий переможець". Крім того, це ім’я пов’язують із назвою хліба з калиновими ягодами – калеником. Тодир . Один із варіантів імені Теодор, що перекладається з грецької мови як "подарований Богом".

. Один із варіантів імені Теодор, що перекладається з грецької мови як "подарований Богом". Капітон . Ім’я походить від латинського слова caput, яке сприймається як "голова".

. Ім’я походить від латинського слова caput, яке сприймається як "голова". Калістрат . Це ім’я давньогрецького походження, що означає "прекрасний воїн".

. Це ім’я давньогрецького походження, що означає "прекрасний воїн". Демко. Походить від імені Даміан чи Дем’ян.

Забуті жіночі імена

Мокрина . Це ім’я має українське коріння від слова "мокрий".У давнину його володаркою була свята Макрина — покровителька осені.

. Це ім’я має українське коріння від слова "мокрий".У давнину його володаркою була свята Макрина — покровителька осені. Тереса . Походить від імені Тереза. За однією з версій, воно утворене від дієслова "теризо" і сприймається як "тиснути".

. Походить від імені Тереза. За однією з версій, воно утворене від дієслова "теризо" і сприймається як "тиснути". Орислава . Це ім’я складається з двох частин: "ор" та "слава" і перекладається як "Ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю".

. Це ім’я складається з двох частин: "ор" та "слава" і перекладається як "Ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю". Текля . Дане незвичайне ім’я має давньогрецьке походження й означає "Божа слава" або "досконалість". Воно було популярним у XX столітті серед українських селянок.

. Дане незвичайне ім’я має давньогрецьке походження й означає "Божа слава" або "досконалість". Воно було популярним у XX столітті серед українських селянок. Мелашка. Ім’я походить зі Стародавньої Греції й означає "темна, чорна". Це одна з форм імені Меланія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські імена несуть силу, мир, славу та перемогу. Їхні носії наділені особливою енергетикою.