Ви точно їх ніколи не чули: десять забутих українських імен
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Насправді цих імен існує величезна кількість
Серед українських імен є ті, які вже давно пішли в історію і практично не використовуються або не використовуються взагалі. Насправді їх достатню кількість і багато з них ви могли навіть ніколи не чути.
У цьому матеріалі буде наведено приклад п’ять чоловічих і п’ять жіночих імен забутих українських імен. Варто зазначити, що насправді їх набагато більше.
У кожного з них, до речі, є певне значення. А деякі зі списку імен походять від латинських слів або мають давньогрецьке походження.
Забуті чоловічі імена
- Каленій. Це ім’я походить від давньогрецького Каленика, що означає "добрий переможець". Крім того, це ім’я пов’язують із назвою хліба з калиновими ягодами – калеником.
- Тодир. Один із варіантів імені Теодор, що перекладається з грецької мови як "подарований Богом".
- Капітон. Ім’я походить від латинського слова caput, яке сприймається як "голова".
- Калістрат. Це ім’я давньогрецького походження, що означає "прекрасний воїн".
- Демко. Походить від імені Даміан чи Дем’ян.
Забуті жіночі імена
- Мокрина. Це ім’я має українське коріння від слова "мокрий".У давнину його володаркою була свята Макрина — покровителька осені.
- Тереса. Походить від імені Тереза. За однією з версій, воно утворене від дієслова "теризо" і сприймається як "тиснути".
- Орислава. Це ім’я складається з двох частин: "ор" та "слава" і перекладається як "Ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю".
- Текля. Дане незвичайне ім’я має давньогрецьке походження й означає "Божа слава" або "досконалість". Воно було популярним у XX столітті серед українських селянок.
- Мелашка. Ім’я походить зі Стародавньої Греції й означає "темна, чорна". Це одна з форм імені Меланія.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські імена несуть силу, мир, славу та перемогу. Їхні носії наділені особливою енергетикою.