Не Богдан та Даша. Як насправді українською звучать популярні імена

У списку є не тільки Аліна та Славік

Наразі більшість українських імен осучаснено і деякі з них вже давно втратили свою початкову форму. Велику роль в цьому відіграв Радянський Союз та русифікація української мови. До прикладу, такі імена як Яромир чи Ярина наразі не зустрічаються.

"Телеграф" розповість про українські імена, які зникли через русифікацію, а також про те, як вони видозмінились під впливом часу.

Які чоловічі імена зникли

Богуслав — це старовинне слов'янське ім'я. Воно складається з двох частин: "Бог" — "божественний" або "щастя, доля" та "слав" — від "слава". Тобто це той, хто "прославляє Бога". В давнину це ім'я доволі часто зустрічалось в побуті, але з плином часу його початкова форма зникла і воно набуло нової форми.

Сучасні форми:

Богдан — аналог, що має схоже значення "Богом даний".

— аналог, що має схоже значення "Богом даний". Славко, Славік — скорочені форми, що зберігають компонент "слав".

Сварог — ім'я походить від назви одного з головних богів у давньоукраїнській та загальнослов'янській міфології. Сварог — бог неба, сонця, вогню, ковальства і небесного вогню. Це ім'я утворилось від кореня "свар" — "небо, світло, сяйво". Дослівно Сварог означає "небесний, світлий, сяючий". Наразі ця форма імені не зустрічається, але є похідні форми. До прикладу:

Святомир — поєднання "світло, святість" і "мир", але це ім'я теж не дуже популярне

— поєднання "світло, святість" і "мир", але це ім'я теж не дуже популярне Світан — означає "світанок", символізує світло і початок нового дня.

Яромир — це старовинне слов’янське ім’я. Воно означає "ярий, сильний, енергійний мир" або "світлий, яскравий". В давнину це ім'я будо доволі популярним, але з часом втратило поширення через русифікацію та зміну культурних впливів.

Найближчі сучасні аналоги:

Ярослав — має подібне значення "славний силою".

— має подібне значення "славний силою". Святомир — схоже за структурою і значенням.

— схоже за структурою і значенням. Мирослав — має компонент "мир".

Які жіночі імена зникли

Одарка — це давнє українське ім’я, яке утворилось від слова "дар", що означає "подарунок, дарунок". Тобто Одарка означає "дарована", "та, що є даром" або "божественний дар". Воно набуло таких сучасних форм: Дарина та Дар'я.

Килина — давнє українське ім’я, яке мало в давнину ще форму Акуліна. Воно означає "орлиця" або "сильна, велична як орел". Серед сучасних форм виділяють:

Аліна — має подібне звучання.

— має подібне звучання. Еліна, Іліна — також схоже за звучанням.

Ярина — ще одне прадавнє українське ім’я, яке має кілька версій походження. За однією, воно утворилось від слова "ярий" — "сильний, енергійний, запальний". За другою версією — похідне від імені язичницького бога Ярила, який символізував весняне сонце, родючість та оновлення.

Сучасні форми:

Орина та Орися;

Ірина — однак це ім'я має грецьке походження.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія вкрала українську ідентичність через імена.