Жінки з цими іменами завжди захищені та мають найсильніших "ангелів-охоронців"

До списку увійшло 5 імен

Імена людей можуть притягувати удачу. Наприклад, є 5 жіночих імен, за якими ніби спостерігають невидимі охоронці, відвертаючи лихо та відкриваючи шляхи до щастя.

"Телеграф" розповість про ці імена, що вони означають. У народі кажуть, що ангели обирають своїх підопічних невипадково. Одних рятують від катастроф, інших ведуть до важливої мети, третіх захищають від людської заздрості.

Оберіг для Наталії, Марії та Катерини

Успіхи Наталій здаються чарівництвом. Гарна робота, люблячий чоловік, вірні друзі — тут ангели-охоронці будуть працювати, як продюсери ідеального життя.

Марії захищені з пелюшок. Їхнє ім'я — неначе щит від пристріту та псування. Навіть у юності, коли біда здається неминучою, ангели м'яко спрямовують їх безпечним шляхом для Марії.

Що стосується Катерин, то їм дістається подвійний захист. Заздрісники будуть шепотіти за спинами, але ангели беруть ці стріли на себе — ніби невидимий плащ закриває їх від злих язиків.

Анну та Єлизавету захистять ангели

Лізи наче ходять краєм прірви, але ніколи не падають. Літак розбився? Вона спізнилася на рейс. Друзі потрапили в аварію? Її в останній момент щось зупинило. Ангели-охоронці Єлизавети працюють, як спецназ — швидко, тихо, без пояснень.

В Анн інше завдання. Їхня місія — турбота про майбутнє. Пологи, виховання дітей, наукові відкриття в медицині. І тому, щоб такі жінки не звернули зі шляху, ангели підтримують їх у важкі моменти.

Раніше "Телеграф" писав, які українські імена можуть здаватись дивними для росіян.