Від Тадея до Харитини: 12 стародавніх українських імен, які майже зникли
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Деякі українські імена звучать як із казки — незвичайні, давні та майже забуті
Існує безліч українських імен, які вже стали справжньою рідкістю. Їх носіїв або вже не залишилося, або залишилося зовсім небагато в країні.
"Телеграф" наводить як приклад кілька жіночих і чоловічих імен з їхніми позначеннями, які звучать досить цікаво. У цій добірці їх буде 12 і кожне здається незвичайним.
На основі даних сайту "Рідні" вдалося визначити скільки носіїв зараз у кожного з цих імен.
Старовинні українські жіночі імена
- Акилина (орлиця) — 184 носії в Україні;
- Віринея (зелена, молода, квітуча) — 15 носіїв;
- Мальва (ніжність) — 11 носіїв;
- Мавка (лісова русалка) – немає носіїв в Україні;
- Мелітина (медова) — 102 носії.
- Неоніла (нова, молода) — 13 870 носіїв;
- Харитина (милосердя) – 549 носіїв.
Старовинні українські чоловічі імена
- Атанасій (безсмертний) – 16 носіїв.
- Ераст (закоханий) – один носій.
- Іриней (добрий, вселюбний) — 28 носіїв.
- Євтимій (щасливий дух) немає носіїв.
- Тадей (похвала) — 665 носіїв.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зменшувальні форми імен типу "Маша", "Даша" чи "Миша" не є українськими. Викладачка української мови та популяризатор рідного слова Марія Словолюб пояснила, які імена справді українські.