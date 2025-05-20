Рус

Від Тадея до Харитини: 12 стародавніх українських імен, які майже зникли

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як звучать давні українські імена Новина оновлена 20 травня 2025, 10:42
Як звучать давні українські імена. Фото Freepik

Деякі українські імена звучать як із казки — незвичайні, давні та майже забуті

Існує безліч українських імен, які вже стали справжньою рідкістю. Їх носіїв або вже не залишилося, або залишилося зовсім небагато в країні.

"Телеграф" наводить як приклад кілька жіночих і чоловічих імен з їхніми позначеннями, які звучать досить цікаво. У цій добірці їх буде 12 і кожне здається незвичайним.

На основі даних сайту "Рідні" вдалося визначити скільки носіїв зараз у кожного з цих імен.

Старовинні українські жіночі імена

  • Акилина (орлиця) — 184 носії в Україні;
  • Віринея (зелена, молода, квітуча) — 15 носіїв;
  • Мальва (ніжність) — 11 носіїв;
  • Мавка (лісова русалка) – немає носіїв в Україні;
  • Мелітина (медова) — 102 носії.
  • Неоніла (нова, молода) — 13 870 носіїв;
  • Харитина (милосердя) – 549 носіїв.

Старовинні українські чоловічі імена

  • Атанасій (безсмертний) – 16 носіїв.
  • Ераст (закоханий) – один носій.
  • Іриней (добрий, вселюбний) — 28 носіїв.
  • Євтимій (щасливий дух) немає носіїв.
  • Тадей (похвала) — 665 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зменшувальні форми імен типу "Маша", "Даша" чи "Миша" не є українськими. Викладачка української мови та популяризатор рідного слова Марія Словолюб пояснила, які імена справді українські.

Теги:
#Україна #Імена #Стародавні імена