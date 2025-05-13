Які українські імена несуть силу, мир, славу та перемогу. Їх носії наділені особливою енергетикою

Деякі з них дуже популярні у сучасній Україні

Українські імена несуть в собі глибокі сенси, які формувалися протягом століть. В деякі з них закладено енергію сили, миру, слави чи перемоги.

"Телеграф" розповідає про ці українські імена. Обираючи ім’я для дитини, батьки з давніх часів вкладали у нього надію, побажання щасливої долі, переможного характеру та майбутніх звершень. Обираючи ім’я зі змістом, ми ніби формуємо побажання долі: бути сильним, славним, мирним або переможним.

Імена сили

Найбільш яскравим іменем, що символізує силу, насамперед є Ярослав — поєднання слів "ярий" (могутній, енергійний) і "славний". Це ім’я має глибокі історичні корені й асоціюється з князями, воїнами, лідерами. Жіночий варіант — Ярослава, має таку ж енергетику.

Також з силою асоціюється ім'я Андрій, адже в перекладі з грецької воно означає "мужній", "хоробрий". З-поміж жіночих імен також особливою силою наділене Лада — ім’я старослов’янської богині, що уособлює гармонію та життєву енергію.

Імена миру

Імена з коренем "мир" наділені позитивним смислом та несуть енергію гармонії, злагоди, душевної рівноваги. Наприклад, Мирослав, Славомир, Мирослава, — означають "той/та, хто прославляє мир".

Імена слави

Слава — важливий мотив у багатьох українських іменах: Станіслав — "той, що стане славним", Богуслав — той, хто має Божу славу. Жіночі імена з цим коренем звучать велично й символізують шляхетність та гідність — Зореслава, В’ячеслава.

Імена перемоги

Безумовним лідером серед таких імен є Вікторія, що буквально означає "перемога". Такою ж енергією сповнений й чоловічий варіант цього імені — Віктор. Також в Україні популярні й інші "переможні" імена — Ніка (грецька богиня перемоги), Ніколь — "переможниця народів".

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські імена вкрала Росія. Протягом десятиліть радянська влада активно насаджувала російські варіанти українських імен, часто замінюючи їх або спрощуючи до таких, що звучали більш "зручними" у радянському контексті.