Вы точно их никогда не слышали: десять забытых украинских имен
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На самом деле этих имен существует огромное количество
Среди украинских имен есть те, которые уже давно ушли в историю и практически не используются либо не используются вообще. На самом деле их достаточное количество и многие из них вы могли даже никогда не слышать.
В этом материале будут приведены в пример пять мужских и пять женских забытых украинских имен. Стоит отметить, что на самом деле их намного больше.
У каждого из них, к слову, есть определенное значение. А некоторые из списка имен происходят от латинских слов или имеют древнегреческое происхождение.
Забытые мужские имена
- Калений. Это имя происходит от древнегреческого Каленик, что означает "хороший победитель". Кроме того, это имя связывают с названием хлеба с калиновыми ягодами – калеником.
- Тодир. Один из вариантов имени Теодор, что переводится с греческого языка как "подаренный Богом"
- Капитон. Имя происходит от латинского слова caput, которое трактуется как "голова".
- Калистрат. Это имя древнегреческого происхождения, что означает "прекрасный воин".
- Демко. Происходит от имени Дамиан или Демьян.
Забытые женские имена
- Мокрина. Это имя имеет украинские корни от слова "мокрий". В древности его обладательницей была святая Макрина – покровительница осени.
- Тереса. Происходит от имени Тереза. По одной из версий, оно образовано от глагола "теризо" и трактуется как "жать".
- Орислава. Это имя состоит из двух частей: "ор" и "слава" и переводится как "Ярина слава" или "та, что славится своим величием".
- Текля. Данное необычное имя имеет древнегреческое происхождение и означает "Божья слава" или "совершенство". Оно было популярным в XX веке среди украинских селянок.
- Мелашка. Имя происходит из Древней Греции и означает "темная, черная". К слову, это одна из форм имени Мелания.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские имена несут силу, мир, славу и победу. Их носители наделены особой энергетикой.