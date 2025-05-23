Вы точно их никогда не слышали: десять забытых украинских имен

На самом деле этих имен существует огромное количество

Среди украинских имен есть те, которые уже давно ушли в историю и практически не используются либо не используются вообще. На самом деле их достаточное количество и многие из них вы могли даже никогда не слышать.

В этом материале будут приведены в пример пять мужских и пять женских забытых украинских имен. Стоит отметить, что на самом деле их намного больше.

У каждого из них, к слову, есть определенное значение. А некоторые из списка имен происходят от латинских слов или имеют древнегреческое происхождение.

Забытые мужские имена

Калений . Это имя происходит от древнегреческого Каленик, что означает "хороший победитель". Кроме того, это имя связывают с названием хлеба с калиновыми ягодами – калеником.

. Это имя происходит от древнегреческого Каленик, что означает "хороший победитель". Кроме того, это имя связывают с названием хлеба с калиновыми ягодами – калеником. Тодир . Один из вариантов имени Теодор, что переводится с греческого языка как "подаренный Богом"

. Один из вариантов имени Теодор, что переводится с греческого языка как "подаренный Богом" Капитон . Имя происходит от латинского слова caput, которое трактуется как "голова".

. Имя происходит от латинского слова caput, которое трактуется как "голова". Калистрат . Это имя древнегреческого происхождения, что означает "прекрасный воин".

. Это имя древнегреческого происхождения, что означает "прекрасный воин". Демко. Происходит от имени Дамиан или Демьян.

Забытые женские имена

Мокрина . Это имя имеет украинские корни от слова "мокрий". В древности его обладательницей была святая Макрина – покровительница осени.

. Это имя имеет украинские корни от слова "мокрий". В древности его обладательницей была святая Макрина – покровительница осени. Тереса . Происходит от имени Тереза. По одной из версий, оно образовано от глагола "теризо" и трактуется как "жать".

. Происходит от имени Тереза. По одной из версий, оно образовано от глагола "теризо" и трактуется как "жать". Орислава . Это имя состоит из двух частей: "ор" и "слава" и переводится как "Ярина слава" или "та, что славится своим величием".

. Это имя состоит из двух частей: "ор" и "слава" и переводится как "Ярина слава" или "та, что славится своим величием". Текля . Данное необычное имя имеет древнегреческое происхождение и означает "Божья слава" или "совершенство". Оно было популярным в XX веке среди украинских селянок.

. Данное необычное имя имеет древнегреческое происхождение и означает "Божья слава" или "совершенство". Оно было популярным в XX веке среди украинских селянок. Мелашка. Имя происходит из Древней Греции и означает "темная, черная". К слову, это одна из форм имени Мелания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские имена несут силу, мир, славу и победу. Их носители наделены особой энергетикой.