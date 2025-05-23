Лавров несподівано накинувся на Кучму через книгу (відео)

У соцмережах на критичні заяви російського посадовця відреагували з іронією та гумором

Міністерство закордонних справ Росії висловило критику на адресу українських історичних праць, які, за їхніми словами, "викликають шок". Особливу увагу в МЗС привернула книга експрезидента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія".

Про це заявив очільник російської установи Сергій Лавров під час конференції з питань історії південноруських земель. На думку міністра, книга Кучми, видана у 2003 році, нібито стала основою для "формування ідеології сучасних націоналістичних кіл" в Україні.

Лавров охарактеризував цю роботу як "псевдонаукову" та процитував самого автора, який нібито визнав, що її мета — "створити українців". Він також додав, що подібні теорії нібито почали активно поширюватися після розпаду Радянського Союзу. За словами очільника МЗС, противники Росії "прагнули роз'єднати" слов'янські народи та "перешкодити співпраці" в пострадянському просторі.

У соцмережах на такі заяви відреагували з іронією та гумором. Один із користувачів написав: "Виявляється навіть коня можна навчити говорити", — маючи на увазі курйозне прізвисько Сергія Лаврова. Інший з гумором додав: "Наш слоняра Кучма", — слідуючи популярній у медіапросторі тенденції, яку започаткувала молодь.

Та є й серйозніші оцінки. Наприклад, один читач написав: "Я читав. Гарна книга", — що свідчить про те, що деякі сприймають книгу як вагомий внесок у дискусію про українську ідентичність.

Реакція у соцмережах показала, що критика Лаврова сприймається здебільшого з іронією, а книга Кучми має своїх прихильників серед українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розмова президентів України, США та Росії стала однією з ключових тем в українському інформаційному просторі 19 травня. Після цього в мережі активно почали з’являтися меми на цю тему.