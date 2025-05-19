"Якщо хочете послухати лекцію про Леніна, натисніть один": найсмішніші меми про розмову Трампа та Путіна

Телефонна бесіда Трампа і Путіна тривала понад 2 години

Розмова президентів України, Сполучених Штатів Америки та Росії стала одним із головних інформаційних приводів в Україні у понеділок, 19 травня. На хвилі медійного вибуху українці кинулись робити меми.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них. Стабільною темою для розмов з російським президентом є його "історичні лекції". От і перед Трампом "поставили" чотири опції: послухати про те, як Ленін створив Україну, лекції про печенігів, версію листа Хмельницького, або "кхе-кхе".

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що ближче до кінця розмови президенти не хотіли класти трубку, і не могли вирішити, хто зробить це першим.

Незнання Путіним англійської мови часто стає приводом для жартів.

З дописів Дональда Трампа в його соціальній мережі TrurhSocial можна скласти не просто бінго, а цілий довідник про те, які теми він підіймає, коли мова йде про російсько-українську війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" у понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, двогодинна бесіда пройшла "добре", а її тон був "чудовим".