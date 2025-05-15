Путін не приїде, бо не вліз 20-метровий стіл? Українці вже клепають меми перед переговорами в Стамбулі

Користувачі мережі не стримують емоцій, згадали навіть Малюка

Росія оголосила склад російської делегації на переговорах із Україною в Туреччині 15 травня. Володимир Путін посилає замість себе Володимира Мединського, Михайла Галузіна, Ігоря Костюкова та Олександра Фоміна і це неабияк розсмішило українців.

"Телеграф" зібрав для вас найцікавіші жарти, аби читачі мали можливість перепочити від нескінченного потоку новин.

На одному з мемів дотепно пожартували про Володимира Путіна і глави СБУ Василя Малюка. На першому кадрі справжній президент Росії тримає келих ігристого вина, а на другому шматку відео нейромережа створила кадр, де Малюк підмішує якусь рідину у келихи.

Українці жартують, що українську делегацію має очолювати відомий і популярний Пес Патрон. Скоріше за все, мова йде про те, що дані представники РФ не зовсім підходять під цю роль.

Жартували в мережі і про те, що делегація від РФ буде складатись з тих, хто святкував день перемоги у Росії і їх вдалось відновити після "масштабних" гулянь.

Серед мемів також був жарт про двійників Путіна. Адже, як відомо, у мережі часто з'являється інформація, що на певних зустрічах з лідерами справжнього лідера Кремля могли замінювати двійником.

"Щоб продемонструвати силу, Росія відправляє двох Путіних до Стамбула", — жартують користувачі.

Люди дотепно пожартували про Євробачення, переговори у Стамбулі і згадали навіть Козловського з його піснею "Пінаколада".

Гумор наступного мему полягає в тому, що "Володимир Зеленський" висміює відому практику російського керівництва використовувати надзвичайно довгі столи для зустрічей, особливо під час дипломатичних переговорів. Нібито він тренується "плювати" на відстань 20 метрів, щоб "дістати" до співрозмовника через такий довгий стіл.

Зміст ще одного мему є політичним жартом, який натякає на бажання автора, щоб турецький спортсмен-стрілець був частиною делегації, яка зустрічатиме російського президента в аеропорту.

Були й інші жарти напередодні переговорів у Стамбулі. Меми створювали з відомих кінострічок, вигадували, хто і коли прибуде.

Переговори у Стамбулі — що відомо

Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори у Стамбулі після того, як союзники України поставили йому дедлайн для згоди на перемир'я. Європейські країни попередили Москву, що на неї чекають санкції у разі відмови від встановлення перемир'я.

У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив готовність до діалогу, але лише після повного припинення вогню. Пізніше він заявив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині 15 травня. Президент України зазначав, що на переговорах з російським диктатором він говоритиме про припинення вогню та обмін полонених.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що також може прилетіти до Туреччини. За попередньою інформацією ЗМІ, від імені Вашингтона туди вирушать спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Кіт Келлог.

А ось в Україні поглузували зі складу російської делегації, яку відправили у Туреччину.

Раніше "Телеграф" писав, хто разом з Зеленським долучиться до переговорів у Стамбулі.