У МЗС РФ нова істерика через можливу появу солдатів НАТО в Україні: "Європейські яструби вже малюють карти"

Такі погрози від Росії лунають не вперше

Москва пригрозила негативними наслідками у разі розгортання контингентів НАТО на території України. У МЗС Росії назвали це неприйнятним і таким, що може мати "наслідки" для Заходу.

Про це заявив директор департаменту європейських проблем Міністерства закордонних справ РФ Владислав Масленніков в ефірі телеканалу "Россия-24". За його словами, поява військ Альянсу на території України є червоною лінією для Москви, яка вже неодноразово про це попереджала.

"Уже йде військове планування, начальники Генштабів Збройних сил європейських країн малюють карти можливих районів розгортання. Фактично європейські яструби ведуть справу до можливості вже свого прямого втягнення у збройний конфлікт з Росією", — сказав Масленніков.

Він наголосив, що така присутність НАТО у межах України буде "категорично неприйнятною" для Росії та "матиме для європейських держав негативні наслідки". У МЗС РФ заявили, що поки їх не хочуть чути, то вони повторюватимуть це ще не раз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже прокоментували заяви Кремля щодо нібито дотримання мораторію на обстріли енергетичної інфраструктури. Як з’ясувалося, термін "тиші" ще не завершився.