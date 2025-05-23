Лавров відзначився новими зухвалими заявами про Зеленського та переговори у Ватикані

Росія має претензії, але не має пропозицій щодо термінів мирних перемовин

Другий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні не відбудеться у Ватикані. Проти ідеї, в якій були зацікавлені в США та Європі, виступили в Кремлі. Причину назвали — "неелегантність" ситуації. Раніше у РФ заявляли, що сумніваються в нейтральності Ватикану.

Слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова транслюють російські ЗМІ. Російську сторону бентежить, що Ватикан — католицька країна, тоді як РФ та Україну в Кремлі зарахували до "православних". Нагадаємо — в Україні немає державної релігії, а окрім православних християн є потужні конфесії інших релігій.

Загалом переговори Лавров назвав "позитивним розвитком". Він зазначив, що робота над меморандумом "у просунутій стадії". Терміни зустрічі — невизначені. Ідей щодо них у Кремля немає, заявив очільник МЗС РФ.

Не втримався він і від випадів в бік українського президента Володимира Зеленського, заявивши, що питання його "легітимності" матиме "вирішальне значення при підписанні документів". Найоптимальнішим сценарієм Лавров вважає проведення виборів в Україні до мирної угоди. Це, на думку голови МЗС РФ, дозволить визначити, хто має бути підписантом мирної угоди з боку України.

Лавров не оминув і тему союзників України, зокрема підтримки США. Кремль розраховує на те, що президент Дональд Трамп по іншому бачить ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США можуть запровадити мита проти країн, які купують у Росії енергоносії, якщо меморандум виявиться фікцією. Економісти впевнені, що цей сценарій реальний, адже в США існують дві паралельні думки щодо війни в Україні.