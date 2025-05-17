Переговори у Стамбулі викликали шквал мемів про Бісмарка та Росію - зібрали найсмішніші

"Урок історії" від російської делегації надихнув українців

Після короткою "історичної лекції" від російської делегації в Стамбулі щодо війни зі Швецією та згадування цитат німецького діяча Отто фон Бісмарка мережа вибухнула новою порцією тематичних мемів. Адже українці ставлять під сумнів правдивість наведених тез.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми та смішні жарти. Зауважимо, що голова делегації Кремля Володимир Мединський на переговорах витратив 20 хвилин переговорного часу (всього зустріч тривала півтори години) на "урок історії".

Більшість жартів стосувалась створення нових крилатих висловів Бісмарка, які українці вважають більш відповідними до сучасної ситуації, ніж ті, що наводив Мединський. До прикладу: "Росіяни завжди повертається за пляшкою, на яку хочуть сісти". Тут відсилка до відомої тези "Росія завжди повертає собі своє". Ба більше, користувачі навіть створили кілька мемів англійською, аби іноземці теж оцінили гумор.

Дехто жартував і щодо реакції США на напад Росії на Україну, який, до речі, з початку другого терміну президентства Дональда Трампа вже не називають агресію. До того ж були меми, в яких називали і справжніх ворогів Росії і союзників.

Однак більшість жартів стосувались створення нових цитат від Бісмарка, і одна з них доволі влучна "Делегація росіян — це бутафорія". Проте так казав не Бісмарк, а президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Туреччини.

Для довідки

Отто фон Бісмарк — німецький державний діяч, дипломат і перший канцлер Німецької імперії. Він був головним архітектором об'єднання Німеччини під егідою Пруссії та відіграв ключову роль у створенні Німецької імперії у 1871 році. Бісмарк вправно використовував дипломатію під час війни та для створення союзів, аби досягти своїх цілей. Його вважають майстром реальної політики (Realpolitik). Правління Бісмарка заклало основу для подальшого розвитку Німеччини як потужної європейської держави.

Водночас на тлі цього виникає чимало питань, чому делегація РФ використовувала саме його цитати на переговорах, а не свої видатних історичних постатей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в мережі жартують після переговорів у Стамбулі та їх результатів.