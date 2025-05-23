Лавров неожиданно набросился на Кучму из-за книги (видео)

В соцсетях на критические заявления российского чиновника отреагировали с иронией и юмором

Министерство иностранных дел России выразило критику в адрес украинских исторических трудов, которые, по их словам, "вызывают шок". Особое внимание в МИД привлекла книга экспрезидента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия".

Об этом заявил глава российского учреждения Сергей Лавров во время конференции по истории южнорусских земель. По мнению министра, книга Кучмы, изданная в 2003 году, якобы послужила основой для "формирования идеологии современных националистических кругов" в Украине.

Лавров охарактеризовал эту работу как "псевдонаучную" и процитировал самого автора, якобы признавшего, что ее цель — "создать украинцев". Он также добавил, что подобные теории вроде бы начали активно распространяться после распада Советского Союза. По словам главы МИД, противники России "стремились разъединить" славянские народы и "помешать сотрудничеству" в постсоветском пространстве.

В соцсетях на такие заявления отреагировали с иронией и юмором. Один из пользователей написал: "Оказывается даже коня можно научить говорить", — имея в виду курьезное прозвище Сергея Лаврова. Другой с юмором добавил: "Наш слоняра Кучма", — следуя популярной в медиапространстве тенденции, которой положила начало молодежь.

Но есть и более серьезные оценки. Например, один читатель написал: "Я читал. Хорошая книга" — что свидетельствует о том, что некоторые воспринимают книгу как весомый вклад в дискуссию об украинской идентичности.

Реакция в соцсетях показала, что критика Лаврова воспринимается в основном с иронией, а у книги Кучмы есть свои сторонники среди украинцев.

Ранее Телеграф сообщал, что разговор президентов Украины, США и России стал одной из ключевых тем в украинском информационном пространстве 19 мая. После этого в сети активно стали появляться мемы по этой теме.