Вбивство Портнова стало епіцентром мемів: українці вражають гумором (фото)

В Іспанії застрелили Андрія Портнова, колишнього радника екс-президента Віктора Януковича. Ця подія викликала хвилю реакцій в українському медіапросторі, де миттєво почали з’являтися сатиричні меми.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найцікавіші.

Один із популярних мемів жартує над футбольним "Ель Класіко", порівнюючи протистояння Портнова та блогера Анатолія Шарія з легендарним футбольним дербі "Реал Мадрид" – "Барселона", адже вони обидва перебували в Іспанії.

Інший мем показує Шарія у вишиванці з підписом "Перший підозрюваний у вбивстві Портнова", натякаючи на політичний конфлікт.

Фото Петра Порошенка зі зброєю та напис "Дякуємо" додають іронії, ніби натякаючи на можливу роль екс-президента в інциденті.

Крім того, меми висміюють судову систему, показуючи виклик до Верховного Суду як курйозний сеанс, і навіть припускають, що Портнов колись постане перед справедливістю, хоч і в посмертному вигляді.

А ще один користувач пожартував і про співака-колаборанта Йосипа Кобзона, зокрема. Жарт вказує на "зустріч" двох чоловіків після смерті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переговори в Стамбулі викликали шквал мемів про Бісмарка та Росію. Дивіться смішну добірку.