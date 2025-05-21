Вбивство Портнова стало епіцентром мемів: українці вражають гумором (фото)
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В Іспанії застрелили Андрія Портнова, колишнього радника екс-президента Віктора Януковича. Ця подія викликала хвилю реакцій в українському медіапросторі, де миттєво почали з’являтися сатиричні меми.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найцікавіші.
Один із популярних мемів жартує над футбольним "Ель Класіко", порівнюючи протистояння Портнова та блогера Анатолія Шарія з легендарним футбольним дербі "Реал Мадрид" – "Барселона", адже вони обидва перебували в Іспанії.
Інший мем показує Шарія у вишиванці з підписом "Перший підозрюваний у вбивстві Портнова", натякаючи на політичний конфлікт.
Фото Петра Порошенка зі зброєю та напис "Дякуємо" додають іронії, ніби натякаючи на можливу роль екс-президента в інциденті.
Крім того, меми висміюють судову систему, показуючи виклик до Верховного Суду як курйозний сеанс, і навіть припускають, що Портнов колись постане перед справедливістю, хоч і в посмертному вигляді.
А ще один користувач пожартував і про співака-колаборанта Йосипа Кобзона, зокрема. Жарт вказує на "зустріч" двох чоловіків після смерті.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що переговори в Стамбулі викликали шквал мемів про Бісмарка та Росію. Дивіться смішну добірку.