Tomahawk, удари вглиб РФ і розвіддані: у Трампа можуть прийняти доленосні рішення щодо України

Сполучені штати Америки можуть передати для України розвіддані для нанесення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість постачань Tomahawk і Barracuda.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Американські чиновники кажуть, що президент США Дональд Трамп нещодавно дозволив розвідслужбам і Пентагону допомагати Києву в завданні ударів. Крім того, офіційні особи США просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

США допоможуть з ударами по РФ

Чиновники зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Україні завдавати ударів ракетами великої дальності по енергетичних об'єктах, розташованих вглибині території РФ.

WSJ додало, що хоч США вже давно допомагають Києву проводити безпілотні та ракетні атаки, однак обмін розвідданими дасть змогу Україні ефективніше завдавати ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та інших об'єктах інфраструктури.

Причому йдеться про ті об'єкти, які розташовані далеко від кордону України, а мета ударів — позбавити Кремль доходів і нафти, які необхідні Росії для здійснення війни.

Розвіддані в поєднанні з більш потужною зброєю можуть мати набагато потужніший ефект, ніж попередні удари України по Росії. Вони завдадуть великої шкоди енергетиці РФ.

Один із чиновників додав, що американські офіційні особи чекають письмових вказівок від Білого дому, перш ніж надати необхідні розвіддані.

Tomahawk для України — будуть чи ні

За словами ще одних представників адміністрації, США розглядають можливість постачань Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністью близько 800 кілометрів. Водночас рішення про те, що саме відправляти, поки що не ухвалено.

Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари Росії. Зокрема, атакувати енергетику.

Також на початку тижня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії. Він повідомив, що рішення про постачання Tomahawk Україні поки що не ухвалено, і остаточне рішення буде за Трампом.

Раніше "Телеграф" писав, що Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Він каже, що сказав, що надання Україні Tomahawk – "це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп.