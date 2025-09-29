Трамп перетворює Білий дім на "пшонка стайл": Овальний кабінет у золоті викликає сумніви (фото, відео)

Трамп каже, що його Овальний кабінет — найкращий в історії.

Дональд Трамп продовжує перетворювати Овальний кабінет в Білому домі на золотий. З моменту свого повернення на посаду президента, він додає в кабінеті велику кількість золотих акцентів — показав нові.

Що треба знати

Трамп перетворює Овальний кабінет в Білому дому на золотий

Президент стверджує, що декор виготовлений із 24-каратного золота, хоча критики сумніваються

Декор нагадує Мар-а-Лаго і одночасно "пшонка стайл"

Сам американський президент стверджує — вони виготовлені із 24-каратного золота. Він поділився відео, на якому демонструються ці золоті прикраси, включаючи золоті настінні молдинги, стельове оздоблення тощо.

Трамп вважає свою версію Овального кабінету найкращою в історії.

Іноземні лідери та всі інші "шаленіють", коли бачать його якість і красу. Найкращий Овальний кабінет за всю історію, з точки зору успіху та зовнішнього вигляду!!! Дональд Трамп, президент США в соцмережі

Різниця Овального кабінету за часів Трампа та Байдена

В мережі частина спостерігачів припустили, що насправді, елементи не з золота, а пофарбовані в цей колір. Трамп раніше заперечував подібне. Зазначимо, що трансформацію кабінету в золото він робить власним коштом. Проте разючу з виробами Home Depot схожість важко заперечити.

Молдинг, який продають у Home Depot за 58,07 доларів схожий на Трампівський золотий

Журналісти прослідкували, як Овальний кабінет ставав золотим поступово. Американські ЗМІ акцентують, що Трамп втілює в золоті своє ім'я, а загалом, перетворює Білий дім на Мар-а-Лаго — приватну резиденцію у Флориді, яка йому належить. В її декорі багато схожих золотих елементів.

Українська новітня історія також знає подібних "поціновувачів золота". Особняк ексгенпрокурора України Віктора Пшонки в 2014 році здивував кількістю золотих елементів та нарочитою розкішшю без смаку. Це навіть стало причиною народження нового вислову "пшонка стайл" на означення показного багатства в дизайні.

