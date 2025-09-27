Трамп не миротворець? Як змінюється політика США та чого чекати від Європи

Трамп започаткував зміну умов відносин між Сполученими Штатами та світом

США, які раніше досить часто виступали "світовим поліцейським" у вирішені воєн, наразі відходять від цієї позиції. Але політика чинного президента Дональда Трампа направлена не тільки внутрішні проблеми Штатів.

Що треба знати:

Політика Трампа спрямована на меншу залученість у питання, де він не бачить прямого інтересу для Сполучених Штатів

"Америка понад усе" не означає, що Америка йде додому .

. Європа не зможе стати лідером у світовій політиці, але впливовим гравцем — так

США не відмовились від світу, але змінили умови своєї участі

Як розповів "Телеграфу" Томас Карозерс — директор Програми демократії, конфліктів і врядування Фонду Карнегі (США), наразі політика США зазнає змін. Адже роль "світового поліцейського", яку так старанно просував Трамп, не дає йому бажаного результату.

Карозерс наголошує, що було чимало регіонів, де США не мали великого впливу чи взагалі були відсутні. До прикладу, чимало конфліктів в Африці пройшли повз Вашингтон, які і у Південно-Східній Азії.

"Дійсно, Дональд Трамп побудував свою зовнішню політику на концепції "Америка понад усе". Вона означає меншу залученість у питання, де він не бачить прямого інтересу для Сполучених Штатів", — пояснює експерт.

Він додає, що США залишаються доволі активно залученими у низці регіонів, наприклад, на Близькому Сході. Трамп тільки повернувся з Великої Британії, і він, безперечно, бере участь у відносинах США з Європою різними способами.

"Сполучені Штати не відмовилися від світу, але змінили умови своєї участі. Президент Трамп більше зосереджений на економічних інтересах країни та на тому, що інші держави можуть зробити, щоб допомогти Сполученим Штатам", — додає Карозерс

За його словами, наразі Трампа намагається порозумітись з Росією і Китаєм, але це не так легко, як йому здавалось. Наразі США — це не зовсім "світовий поліцейський". Але вражає те, що "Америка понад усе" не означає, що Америка йде додому. Це означає зміну умов відносин між Сполученими Штатами та світом.

Європа не буде лідером, але вона може заявити про себе

За словами Карозерса, питання для Європи полягає тому: яку саме роль вона хоче відігравати? Адже лідером у широкому розумінні вона не буде, але цілком може стати впливовим гравцем.

"Європа має фундаментальне західне спрямування — вона є ключовою частиною того, що ми називаємо західним альянсом. Але водночас Європа має й власні відносини з Індією, Китаєм, Африкою тощо. І президент Трамп змушує Європу серйозніше замислитися над тим, чого саме вона хоче і як збирається діяти у цьому світі", — пояснює експерт.

Він додає, що в це корисно для європейців. Однак для декого бути, так би мовити, покинутими Штатами боляче. Хоча дехто вважає, що настав момент, коли Європа має заявити про себе й вирішити, чого вона насправді прагне.

При цьому європейці мають відчути віру в проєкт, який їхні уряди окреслюють щодо ролі Європи у світі, і бути готовими залучатися до нього та платити необхідну ціну. На думку Карозерса, цей рік для Європи є переломним, це рік переходу, тому досі залишається відкритим питання, якою буде Європа в результаті цього процесу.

