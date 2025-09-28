"Росіяни повинні прокинутися". У Трампа жорстко висловилися про перемовини і Tomahawk для України

США прагнуть миру, а Кремль відкидає цю ідею

Росія не хоче брати участь у переговорах щодо завершення війни проти України. Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, Кремль відкидає будь-які пропозиції щодо перемовин.

Що потрібно знати:

Росія відмовляється від участі у будь-яких переговорах щодо завершення війни

Кремль відкидає як двосторонні, так і тристоронні перемовини за участю американських посадовців.

Росія зазнає великих втрат на фронті без значних територіальних успіхів

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі Fox News. За його словами, Росія не погоджується ані на двосторонні, ані на тристоронні переговори щодо миру.

Росіяни мають прокинутися

Для танго потрібні двоє. Росія відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців США. Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність, заявив Джей Ді Венс.

Він наголосив, що росіяни на фронті зазнають великих втрат серед особового складу. При цьому, як каже Венс ворогу не вдається захопити значних територій.

Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь, військову перевагу на місцях? Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі, каже Джей Ді Венс.

У США обговорюють прохання України про Tomahawk

Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Він каже, що сказав, що надання Україні Tomahawk – "це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп.

Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики, заявив Джей Ді Венс

Трамп втрачає терпець

Додамо, нещодавно Венс заявив, що президент США Дональд Трамп втрачає терпець щодо росіян, оскільки вважає, що війна шкодить не тільки Україні, але й Росії також. Американський лідер "бачить цифри" та розуміє, що РФ зазнає великої шкоди.

Віцепрезидент США каже, що Трамп дав росіянам зрозуміти — якщо вони відмовляться від мирного врегулювання, на них не чекатиме нічого хорошого.

Окрім цього, державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 вересня провели заплановану зустріч в кулуарах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Під час зустрічі Рубіо висунув Лаврову низку вимог щодо припинення війни в Україні — зокрема вимогу припинити вбивства та погодитися на мирне врегулювання.

