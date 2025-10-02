Tomahawk, удары вглубь РФ и разведданные: у Трампа могут принять судьбоносные решения по Украине

Американские официальные лица ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем предоставить необходимые разведданные

Соединенные штаты Америки могут передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность поставок Tomahawk и Barracuda.

Что нужно знать:

США могут передать Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре в глубь России

Америка рассматривает поставки ракет Tomahawk и Barracuda с дальностью около 800 километров.

Цель ударов – лишить Кремль нефтяных доходов

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Американские чиновники говорят, что президент США Дональд Трамп недавно разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. Кроме того, официальные лица США просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

США помогут с ударами по РФ

Чиновники отмечают, что это первый случай, когда администрация Трампа будет помогать Украине наносить удары ракетами большой дальности по энергетическим объектам, расположенным в глубине территории РФ.

WSJ добавило, что хотя США уже давно помогают Киеву проводить беспилотные и ракетные атаки, однако обмен разведданными позволит Украине эффективнее наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры.

Причем речь идет о тех объектах, расположенных далеко от границы Украины, а цель ударов — лишить Кремль доходов и нефти, которые необходимы России для осуществления войны.

Разведданные в сочетании с более мощным оружием могут иметь гораздо более мощный эффект, чем предыдущие удары Украины по России. Они нанесут большой вред энергетике РФ.

Один из чиновников добавил, что американские официальные лица ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем предоставить необходимые разведданные.

Tomahawk для Украины – будут или нет

По словам еще одних представителей администрации, США рассматривают возможность поставок Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 километров. В то же время, решение о том, что именно отправлять, пока не принято.

Напомним, неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп поддержал право Украины избивать ответные удары России. В частности, атаковать энергетику.

Также в начале недели спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп санкционировал дальнобойные удары по России. Он сообщил, что решение о поставках Tomahawk Украине пока не принято и окончательное решение будет за Трампом.

Ранее "Телеграф" писал, что Джей Ди Вэнс подтвердил, что в администрации Дональда Трампа ведутся обсуждения о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Он говорит, что сказал, что предоставление Украине Tomahawk – "это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент" США Дональд Трамп.