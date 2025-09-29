Недоторканих цілей немає: Келлог заявив, що США не забороняють Україні бити вглиб Росії

Білий дім та безпосередньо президент США Дональд Трамп не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії

Сполучені Штати не забороняли та не забороняють Україні завдавати удари вглиб Росії. Київ не має якихось "недоторканих місць" на російській території, які він не може атакувати.

Що варто знати:

Україна "має право" бити в глибину Росії

Питання надання Tomahawk розглядається

Заява Келлога пролунала на тлі критики Росії з боку Джей Ді Венса

Про це заявив спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News. За його словами, Україна "має повне право завдавати ударів вглиб Росії", якщо враховувати заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

За словами Келлога, Білий дім та безпосередньо президент США Дональд Трамп не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії. Він не став говорити, чи стосується це ударів зброєю американського виробництва. При цьому Келлог підтвердив, що розглядається питання надання Україні ракет Tomahawk — оскільки президент України Володимир Зеленський "дуже просив" ці ракети, а Трамп не проти їх надати.

Зазначимо, заява Келлога пролунала на тлі того, що 28 вересня віцепрезидент США розкритикував Кремль. За його словами, Росія не хоче брати участь у переговорах щодо завершення війни проти України. Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, Кремль відкидає будь-які пропозиції щодо перемовин.

Що передувало

Зазначимо, 24 серпня видання WSJ написало, що Пентагон протягом кількох місяців блокував використання Україною американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по Росії. Окрім ударів ракетами ATACMS, було заблоковано удари британсько-французькими крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, оскільки ці ракети отримують дані для наведення на ціль через американців.

За даними ЗМІ, на закритій зустрічі на полях Генасамблеї ООН 23 вересня президент України Володимир Зеленський просив у голови Білого дому Дональда Трампа надати Києву ракети Tomahawk. Україна вважає ці ракети фактором, який може серйозно змінити перебіг війни. Сам Зеленський, до речі, під час спілкування з пресою не відповів прямо чи просила Україна у США Tomahawk. Але запит на далекобійну зброю підтвердив, наголосивши, що Київ завдає ударів у відповідь, а не просто атакує РФ.