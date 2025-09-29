Вирішив вишколити військових? Нащо Трампу збори генералів - ЗМІ

Зустріч має відбутися на базі Корпусу морської піхоти в Куантіко

Вищі військові генерали й адмірали зберуться у США в екстреному порядку. Це рішення про проведення зустрічі стало несподіваним і відразу ж вплинуло на рівень безпеки всередині країни.

Що потрібно знати:

Президент США братиме участь у екстреній зустрічі вищих генералів і адміралів США

Зустріч має відбутися у вівторок, 30 вересня, на військовій базі у Вірджинії

Трамп заявив, що на зустрічі обговорюватимуть "позитивні речі"

Про це повідомляє The Washington Post. Президент США Дональд Трамп братиме участь у засіданні вищих генералів у вівторок, 30 вересня, пише видання AP.

Джерело уточнює виданню WP, що Пентагон офіційно підтвердив присутність президента. У зв'язку з цим Секретна служба США отримала додаткові повноваження для забезпечення безпеки на заході. Сам Дональд Трамп казав в інтервʼю NBC News, що говоритимуть про позитивні речі.

Це справді дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовому плані, говоримо про те, що в нас чудова форма, говоримо про багато хороших, позитивних промов. Це просто гарне послання, сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.

Зустріч має відбутися на базі Корпусу морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія.

Наказ глави Пентагону — що відомо

Минулого тижня глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився зібрати сотні вищих військових чиновників — генералів і адміралів із рангом від однієї зірки і вище, а також їхніх старших командирів.

Причину раптового рішення в наказі не було вказано, проте багато інсайдерів стверджували, що генерали схвильовані подібним закликом, адже нічого подібного раніше не проводилося.

Участь Трампа у зустрічі підвищує ймовірність політизованого заходу перед безпартійною аудиторією військових лідерів. Наприклад, у червні він виступив із промовами у стилі передвиборчої кампанії перед персоналом у формі у Форт-Брегг у Північній Кароліні.

Як пише видання AP, президент-республіканець також розширює використання військових в американських містах, стверджуючи, що необхідно боротися зі злочинністю в місцях, де демократичні лідери не забезпечують громадську безпеку.

