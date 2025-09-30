Росії варто напружитися: Трамп відреагував на погрози Медведєва і не стримався у висловлюваннях

Ядерні субмарини були передислоковані американським президентом ближче до РФ "про всяк випадок"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що розпорядився відправити дві атомні субмарини до узбережжя Росії після загроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Ба більше, лідер США не посоромився у висловлюваннях на адресу поплічника Путіна.

Що потрібно знати:

Трамп вважає Медведєва, який працює на Путіна, недалекоглядним політиком

Президент США відправив атомні субмарини до узбережжя Росії для обережності

Глава Білого дому підкреслив, що слово "ядерний" не можна використовувати легковажно

Відповідна заява Трампа прозвучала під час зустрічі з військовим керівництвом на базі морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія. Трамп наполягає, що згаданий човен є найбільш смертоносною зброєю з будь-коли створених і її, як заявив президент США, "неможливо виявити".

"Росія нам трохи погрожувала нещодавно... Я зробив це через його згадку слова "ядерний"... Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега Росії. Просто для обережності", — сказав Дональд Трамп.

Що передувало

Ще в червні Дмитро Медведєв заявив, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект". Після чого американський президент зауважив, що "ядерне" слово не повинно використовуватись легковажно, як це робить представник Ради безпеки РФ.

У липні в соцмережах між Дональдом Трампом та Дмитром Медведєвим знову виникла суперечка. Глава Білого дому, розчарований діями Путіна, пообіцяв запровадити мита, якщо Росія не погодиться на переговори з Україною. Російський чиновник не промовчав і погрожував США війною. У свою чергу, глава Вашингтона назвав Медведєва "провальним колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля, і порадив йому "стежити за своїми словами".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 серпня Медведєв оприлюднив досить провокаційне повідомлення, в якому фактично глузував з американського президента, заявивши, що Росія продовжить йти своїм шляхом. У відповідь Дональд Трамп повідомив, що наказав розмістити атомну зброю "у певних районах".