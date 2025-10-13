Пенсія без стажу 2025: яка буде соціальна мінімальна виплата в Україні

Українці можуть отримувати пенсію, навіть якщо працювали неофіційно. Вирішити це можна кількома способами

В Україні вийти на трудову пенсію за віком можна лише за наявності страхового стажу — накопиченого періоду, протягом якого людина та її роботодавець сплачували внески до Пенсійного фонду. Однак держава не залишає без підтримки тих, хто не зміг собі її накопичити. У таких випадках українці можуть претендувати на соціальну пенсію.

"Телеграф" розповідає про те, що таке соціальна пенсія без стажу та як її отримати у 2025 році.

Хто має право отримувати пенсію без стажу

Якщо українець не має мінімального страхового стажу (15 років) чи взагалі ніколи не працював, то пенсію за віком йому не призначать. Однак, він може розраховувати на соціальну допомогу від держави, але тільки після досягнення 65 років.

Критерії:

Досягнення віку, встановленого призначення пенсії (65 років);

Наявність страхового стажу менше 15 років;

Дохід сім’ї нижчий за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Якщо немає стажу, яка буде пенсія: розмір допомоги у 2025 році

Пенсія без стажу у 2025 році розраховується з різниці двох сум:

середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року

та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз становить 2 361 гривню.

При цьому розмір соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він зараз становить 3028 гривень.

Важливо: соціальну допомогу перераховують кожні 6 місяців.

"Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якої вона набуває права на пенсійну виплату", — Закон.

Чи зміниться пенсія у 2026 році без стажу

Кабінет Міністрів уже затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає ключові параметри бюджетної політики та є базою формування державного бюджету.

Розмір соціальної пенсії безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а у проєкті Закону про Держбюджет на 2026 рік передбачено його підвищення на 203 гривні — із нинішніх 2361 до 2564 гривень.

Що таке страховий стаж і чому він важливий

Страховий стаж — це не просто роки роботи, а період, за який людина була застрахована у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Найважливіша умова — за цей період щомісяця сплачувалися внески до Пенсійного фонду у розмірі не менше від мінімального страхового.

Чому так важливий страховий стаж

Пенсія залежить від двох основних факторів — розміру заробітної плати людини, а також її страхового стажу. Чим він більший — тим більше можуть бути пенсійні виплати. Якщо стажу не вистачає, то замість своєї пенсії українець може розраховувати лише на соціальну пенсію.

Вимоги до стажу

З 2025 року в Україні порядок виходу на трудову пенсію, згідно з даними ПФУ, має такий вигляд:

у 60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу.

якщо стажу недостатньо, людина може опрацювати до 63 років – тоді можна вийти на пенсію з мінімальним розміром стажу 22 роки.

щоб отримати пенсію за віком у 65 років, достатньо мати не менше 15 років страхового стажу.

Це важливо знати: Умови виходу на пенсію в Україні поступово стають суворішими. З 2026 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати вже не менше 33 років офіційного стажу. Згідно із законом, ця вимога зростатиме щорічно на 12 місяців і до 2028 року становитиме 35 років.

Вимоги до страхового стажу в Україні

Як змінювався страховий стаж:

До 1 січня 2004 року страховий стаж враховувався на підставі записів у трудовій книжці та інших документів, що підтверджують, — довідок з місця роботи, архівів, військових частин або навчальних закладів.

Після цього облік став повністю персоніфікованим, і тепер кожен сплачений внесок фіксується в електронному реєстрі застрахованих осіб. Завдяки цьому оцифрування трудових книжок та електронний реєстр дозволяють призначати пенсію автоматично, проте якщо у реєстрі недостатньо інформації, майбутньому пенсіонеру доведеться самостійно подавати документи, що підтверджують.

Що не входить до страхового стажу :

робота до 2004 року, відомості про яку не внесено до трудової книжки — зарахувати такий стаж можна на підставі уточнюючих довідок, актів-звірок чи через комісію;

час, який людина пропрацювала без офіційного оформлення, тобто не сплачувала внески до ПФУ;

час навчання у коледжах, технікумах та вищих навчальних закладах після 2004 року.

Умови отримання та можливі причини відмови у наданні пенсії без стажу

Для призначення тимчасової допомоги особа подає органу соціального захисту населення:

заяву ;

; при поданні заяви пред’являються паспорт громадянина України та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні платники податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті);

— платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні платники податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті); довідку про наявний страховий стаж , видану органами Пенсійного фонду України;

, видану органами Пенсійного фонду України; декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги;

(заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги; копію рішення про призначення опікуна (для особи, визнаної недієздатною).

(для особи, визнаної недієздатною). Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, вказується в декларації про доходи та майнове стан.

Законодавці відзначають :

Форми заяви та декларації про доходи та майновий стан затверджуються Мінсоцполітики в установленому порядку.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги не за зареєстрованим місцем проживання, органи соціального захисту населення перевіряють відомості щодо неотримання нею такої допомоги за її зареєстрованим місцем проживання з використанням інформаційних систем.

Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Причини відмови у пенсії без стажу

У законодавстві про Пенсійне страхування містяться норми, за якими не всім українцям може гарантуватися пенсія без стажу. Виплати не призначають у таких випадках:

Розмір середньомісячного сукупного доходу родини у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців більший за 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Громадянин отримує пенсію або соцдопомогу, працює чи займається діяльністю, що пов’язана з надходженням доходу.

Один із членів родини упродовж року перед зверненням здійснив покупку (оплату сервісу) на суму, що перевищує 50 тис. грн.

Виявлені додаткові джерела доходів, не вказані в декларації про доходи та майно (зокрема, від здачі в оренду житла, від утримання худоби/птиці).

Хтось із членів родини має другу квартиру (будинок) і загальна площа житла більша за 21 кв. метр на одну особу і додатково 10,5 квадратного метра на родину, або більше одного авто (іншого транспорту).

Важливо: соцдопомогу громадянам, у яких немає достатнього стажу, можуть призначати попри вищевказані обмеження, якщо у родині є особа з інвалідністю. За таких обставин рішення ухвалять після обстеження матеріально-побутових умов особи.

Чи можна докупити стаж та отримати трудову пенсію

Українці, яким не вистачає необхідного страхового стажу для отримання пенсії або які мають намір збільшити її розмір, мають можливість "докупити" відсутні роки. Цей механізм, запропонований Пенсійним фондом України, дозволяє врегулювати питання зі стажем та забезпечити собі майбутні виплати.

Обмежень за кількістю років для купівлі страхового стажу немає, як повідомили на Урядовому порталі. Це дозволяє пенсіонерам збільшувати загальний трудовий стаж без обмежень.

Право "купити" пенсійний стаж мають такі категорії громадян:

Особи, які працюють за кордоном, але бажають отримувати пенсію в Україні.

Громадяни готуються вийти на пенсію, але мають недостатній страховий стаж.

Особи з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити майбутній розмір своєї пенсії.

Важливо відзначити, що скористатися цією можливістю можуть українці віком від 16 років як застраховані, так і незастраховані. Купувати стаж дозволяється як для себе, так і для іншого, за умови, що ця особа ще не є пенсіонером.

Скільки коштує страховий стаж:

Для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума внеску повинна бути не меншою від мінімального страхового внеску. У 2025 році це 22% від мінімальної зарплати – приблизно 1 760 гривень на місяць.

Отже, один день страхового стажу коштуватиме близько 58,66 гривні, а рік – близько 21 120 гривень. Водночас можна сплачувати внески й більше за мінімальні, що допоможе отримати вищу пенсію у майбутньому.

Висновок

Вийти на трудову пенсію без достатнього страхового стажу в Україні неможливо. Однак у тих, хто не встиг його накопичити, залишається одразу кілька варіантів:

оформити соціальну пенсію без стажу (за дотримання умов);

або докупити стаж за власний кошт.

Щоб питання пенсії не заскочило зненацька, рекомендуємо час від часу перевіряти свій страховий стаж. Зробити це можна онлайн, попередньо зареєструвавшись на порталі ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку пенсію розраховувати 2025 року, якщо є мінімальний стаж і до 25 тисяч зарплати.