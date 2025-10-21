Рада зробила важливий крок до підняття дитячих виплат в Україні: коли їх нарешті можуть збільшити

Законопроєкт може набути чинності вже наступного року

У вівторок, 21 жовтня, Комітет соцполітики погодив законопроєкт про підвищення виплат під час народження дітей до другого читання. Після голосування Ради його буде направлено президенту України Володимиру Зеленському на розгляд та підписання.

Що треба знати:

Законопроєкт передбачає виплату 50 000 грн при народженні дитини

Нові правила можуть запрацювати вже з початку 2026 року

Може бути введена щомісячна допологова допомога – 7000 грн

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, Верховна Рада винесе законопроєкт №13532 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю" на друге читання найближчим часом.

Які зміни прогнозуються:

50 тисяч грн при народжені дитини . Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер – однією сумою.

. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер – однією сумою. "Пакунок малюка" – залишиться, але стане гнучкішим. За новими правилами, його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності, а не після народження дитини.

залишиться, але стане гнучкішим. За новими правилами, його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності, а не після народження дитини. Щомісячна допологова допомога – 7000 грн . Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності. 7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Ці гроші виплачуються, як компенсація за догляд за дитиною до 1 року.

Ці гроші виплачуються, як компенсація за догляд за дитиною до 1 року. Додаткові 8 тисяч грн, якщо батьки повернулись на роботу від 1 до 3 років. Ці гроші будуть у якості компенсації за дитсадок або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Виплати на дітей

Гончаренко наголосив: якщо все піде за планом, то після підписання президентом законопроєкту він набуде чинності з 1 січня 2026 року. Однак діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати.

