Темпи просування російських військ в Донецькій області нижче, ніж у всіх великих війнах останнього сторіччя

Попри постійний наступ росіян на позиції українських військ, за останні 3 роки та 8 місяців (44 місяці або 1350 днів) ворог захопив усього 23% Донецької області. В той самий час, під контролем Сил Оборони України залишається 22,6% території.

Окупація росіянами лише однієї української області може тривати роками. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Темпи російської окупації Донеччини

"Хоч динаміка окупації Донеччини залишається у розрізі щоденних оновлень доволі жвавою, але в контексті контролю над усією областю — дуже повільною", — зазначено в повідомленні.

Як вказали аналітики, до повномасштабного вторгнення РФ, бойовики терористичних проросійських угруповань контролювали близько 32% області. У перші 40 днів вторгнення, через провал оборони на півдні України та оточення Маріуполя, ворог зміг захопити ще 22,4% Донецької області.

Окуповані території України до повномасшабного вторгнення 24.02.2022 року

Окуповані території України після 44 місяців наступу армії РФ 15.12.2025

"Після цього темпи просування знизились, адже Сили Оборони зайняли оборону від Великої Новосілки до Вугледару, а росіяни стирались в штурмах ДонУРу (Донецького укріпленого району)", — зазначено в повідомленні.

Щоб окупувати всю Донеччину РФ знадобляться роки

Аналітики привели цікавий історичний факт, що німецькі Збройні сили (Вермахт) за неповні 47 місяців примудрились від Західного Бугу дійти до Москви та Сталінграду, і повернутись в Берлін. Своєю чергою, "друга армія світу" за майже аналогічний період змогла дійти від Донецька до Покровська.

"Яким чином американські партнери вважають такий "черепаховий наступ" козирем росіян — зрозуміти складно. Хоча, звісно, і ми не в змозі за нинішньої конфігурації сил звільнити всі міжнародно визнані території. В цілому, якщо великих змін не буде, то для окупації всієї Донеччини російським військам треба буде не менше 3 років", — наголошується в повідомленні.

Черговий антирекорд армії РФ

Як відомо, глава Кремля Володимир Путін намагається подавати успіхи своєї армії як процес, який призведе до капітуляції та втрати Україною державності. Команда перемовників президента США Дональда Трампа, судячи з їхніх слів та дій, поділяють цю позицію.

Проте, насправді вона вкрай далека від реальності. Видання The Wall Street Journal пише, що темпи російської окупації території України встановили антирекорд для всіх воєн за 100 років.

"Ніхто не заперечує, що російські війська дійсно просуваються, але темпи цього наступу і втрати, що супроводжують його, виходять за межі будь-яких уявлень про успішність військових дій", — йдеться в матеріалі.

За словами колишнього високопосадовця Міноборони США, а нині президента департаменту оборони та безпеки в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Сета Джонса, темпи просування російських військ нижче, ніж у всіх великих військових кампаніях останнього століття, включаючи битву на Соммі під час Першої світової війни.

"Це просто разюча повільність. Я просто не бачу зараз на полі бою жодних ознак стратегічної зміни ходу війни", – зазначив Джонс.

Битва на Соммі

Битва на річці Сомма в Північній Франції — це наступальна операція англо-французьких військ проти німецьких на Західному фронті Першої світової війни, на. Тривала з 1 липня по 18 листопада 1916 року.

Британський танк Mark I в битві на Соммі, 25 вересня 1916 року. Фото Ернест Брукс

Операція на Соммі тривала чотири з половиною місяці і була однією з найбільших у ході тієї війни. З обох сторін у ній брало участь 150 дивізій, близько 10 тисяч гармат, 1 тисяча літаків і багато іншої техніки. Союзникам не вдалося здобути перемоги над німецькими військами, прорвати їхній фронт. Вони потіснили німецьку оборону на фронті протяжністю 35 км і в глибину до 10 км. Ціною величезних втрат була відвойована територія у 240 квадратних кілометрів. Французи втратили 341 тисячу, англійці — 453 тисячі, німці — 538 тисяч осіб убитими, пораненими та полоненими.

