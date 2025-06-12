Україна масово "підсіла" на електрокари? Які моделі найчастіше обирають

Більшість — зі США та Європи

Електрокари завойовують українські дороги: понад 150 тисяч машин уже їздять країною. Цей сегмент автомобільного ринку розвивається найшвидше, хоча й залишається наймолодшим.

Більшість електромобілів в Україні – це вживані авто з-за кордону, які становлять 83% від загальної кількості. За даними Інституту досліджень авторинку, лише 17% електрокарів отримують українські номери як нові машини.

Десять років тому електромобілі коштували в рази дорожче, а черги за популярними моделями тягнулися місяцями. Вибір був обмеженим – виробники обережно спостерігали за піонерами ринку на кшталт Tesla, не поспішаючи вступати в конкуренцію.

Тривалий час завдяки популярній моделі Leaf лідером серед марок в Україні залишався Nissan. Прийнятна ціна, просторий салон і достатній запас ходу зробили цю машину наймасовішою – зараз майже чверть усіх електрокарів на українських дорогах це саме Nissan Leaf.

Проте вже другий рік поспіль першість утримує Tesla. Найпопулярніші моделі — це Model 3 та Model Y. Високі характеристики, надійність і власний стиль допомогли американському бренду стати лідером ринку.

Третє місце посідає Volkswagen з моделями e-Golf та кросовером ID.4. Корейські виробники також зміцнюють позиції – Hyundai з Kona та серією Ioniq, а KIA з Niro та лінійкою "EV-X".

З топ-10 зникли Ford та BMW, а також Mercedes-Benz, який розташувався одразу після Chevrolet. Серед марок, що не потрапили до першої десятки: Honda, Jaguar, Opel, Peugeot, Porsche, Polestar та Volvo.

Мінімальні шанси на повернення до рейтингу мають BIO Auto, Toyota, Fiat та Smart. Вперше у переліку з'явився китайський преміальний бренд ZEEKR від концерну Geely, який набирає популярність завдяки кросоверам ZEEKR 001 та ZEEKR X.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні подорожчають електромобілі. До чого тут мита Трампа.