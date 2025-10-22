В Україні продовжили ввіз електромобілів без розмитнення: як довго діятиме пільговий період

Рада підтримала продовження пільги на електромобілі

Верховна Рада підтримала продовження пільги на ввезення електромобілів без розмитнення. Тепер українці зможуть завозити електрокари на пільгових умовах ще один рік – до 2027-го.

Що треба знати

Рада проголосувала за продовження пільги 248 голосами

Електромобілі ввозитимуть без мита до 2027 року

Уряд подасть фінальний текст закону у листопаді

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За правку №1061 проголосували 248 парламентарів. Документ передбачає продовження пільгового режиму ввезення електрокарів ще на один рік.

Це доручення від уряду, тому рішення ще не остаточне. У листопаді Кабінет Міністрів має подати фінальний варіант документа. Після цього його розглянуть повторно.

Нагадаємо, раніше пільга на ввезення електромобілів діяла до кінця 2025 року. Завдяки цьому українці могли купувати електрокари за кордоном та ввозити їх в Україну без сплати митних зборів. Тепер цю можливість, ймовірно, продовжать ще на 12 місяців — до початку 2027 року.

Підсумки голосування за правку щодо ввезення електрокарів

Раніше "Телеграф" також розповідав, що в Україні можуть подорожчати електромобілі. Причиною називають мита, введені Трампом.