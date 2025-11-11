Ціни на таксі злетять в космос, але не через бензин: експерт назвав три причини

Зростання цін на бензин може і не вплинути на вартість поїздок таксі, але є три реальні фактори, які змусять пасажирів платити більше вже цієї зими

Експерти прогнозують, що ціни на бензин можуть зрости на 4 гривні до кінця 2025 року. Звучить страшно не лише для водіїв. Дорожче пальне означає і відчутніші за сумою поїздки на таксі, які і так космічні, особливо в Києві під час та після повітряних тривог. Проте насправді не все так однозначно.

"Телеграф" з'ясовував, чи справді подорожчання бензину змусить таксистів підняти тарифи, які фактори насправді впливають на вартість поїздок і чому експерти попереджають зовсім про інші загрози для пасажирів таксі цієї зими.

Бензин дорожчає, але це найменша проблема для таксистів

Уже цього тижня, з 10 по 16 листопада, ціни на бензин в Україні можуть піднятися на 1 гривню, а до кінця місяця — ще на 1 гривню. Такий прогноз озвучив засновник групи компаній "Прайм" (оператора в галузі транспортної логістики та торгівлі нафтопродуктами) Дмитро Льоушкін у ефірі Lviv.media. Він також очікує зростання вартості пального наприкінці року.

На перший погляд, новина неприємна для всіх автомобілістів, включно з водіями таксі. Однак експерти кажуть, що для пасажирів це не означає автоматичного зростання тарифів на поїздки, принаймні не через подорожчання пального.

Пальне — це лише третина вартості поїздки, каже експерт

Голова правління Всеукраїнської громадської організації "Українська таксомоторна асоціація" Андрій Антонюк розвіяв міф про те, що ціна на бензин критично впливає на тарифи таксі. За його словами, вартість пального становить лише близько 30% від загальної ціни поїздки.

Пального десь в поїздці, я думаю, відсотків 30. Тому подорожчання на 4 гривні, коли бензин коштує і так 58 гривень приблизно, не буде відчутним для пасажирів таксі, Андрій Антонюк.

Він також зазначив, що більшість таксистів їздить не на бензині, а на газі або дизелі. Це робить прогнозоване подорожчання ще менш відчутним для галузі. На бензині працюють переважно гібридні автомобілі, яких у таксопарках відносно небагато, каже експерт.

Андрій Антонюк

Справжня загроза: водіїв бракує катастрофічно, а машини стоять без роботи

Натомість Андрій Антонюк назвав набагато серйознішу проблему, яка реально загрожує цінам на таксі. Це дефіцит водіїв, який стає дедалі відчутнішим як у столиці, так і в регіонах.

"В таксі інша проблема, розумієте? Ціни за послуги якщо і зростуть, то через дефіцит водіїв", — наголосив голова правління асоціації.

За його словами, в таксопарках зараз простоює дуже багато машин просто тому, що немає кому на них працювати. Автомобілі є, але кадрів катастрофічно не вистачає, і саме це штовхає тарифи вгору.

Ситуацію підтверджує і водійка таксі Лілія Г., яка розповіла, що зараз дуже складно знайти водія. "Готові платити гарну зарплату, у нас є свій невеликий автопарк, але нема кому їздити, тому часто їжджу сама", — поділилася вона у коментарі "Телеграфу".

Зима, блекаути та від'їзд жінок: коли таксі справді подорожчає

Таксі у Києві

Андрій Антонюк також попередив, за яких умов пасажири таксі точно відчують зростання цін. Перший фактор — це можливі блекаути та зупинки громадського транспорту взимку.

"Таксі буде дорожчати, якщо не буде світла. Не буде метро, зупиняться тролейбуси, трамваї, — тоді попит на таксі стане вищим", — пояснив експерт.

Другий фактор — посилення від'їзду жінок з дітьми за кордон через можливі проблеми з теплом та електропостачанням. Якщо люди масово почнуть виїжджати або переміщатися містом через відсутність комунальних послуг, попит на таксі зросте, а отже, зростуть і ціни.

Підсумовуючи, експерт називає три ключові фактори, які можуть призвести до подорожчання таксі цієї зими. По-перше, це дефіцит водіїв та збільшення простою машин через неможливість знайти кадри. По-друге, можливі зупинки громадського транспорту через блекаути, що автоматично підвищить попит на таксі. По-третє, потенційне зниження економічної активності через посилення від'їзду жінок з дітьми за кордон, що також може вплинути на ринок послуг.

Водночас подорожчання бензину на кілька гривень залишається найменш впливовим фактором. Навіть якщо ціни на пальне зростуть на прогнозовані 4 гривні до кінця року, це не стане критичним для формування тарифів на таксі.

