Залишився тиждень: кого можуть позбавити пенсій з 1 січня

Деяким необхідно виконати одну умову

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або перебувають за кордоном, повинні пройти ідентифікацію, щоб не втратити ці гроші. Встановлений термін – до 31 грудня.

Що потрібно знати:

Способи ідентифікації: онлайн через "Дія. Підпис", відеоконференція, консульство/посольство, особисто у ПФУ чи банку

Результат можна перевірити в особистому кабінеті ПФУ та на e-mail

Ті, хто виїхав з ТОТ, повинні повідомити про неотримання виплат від РФ через заяву або позначку на порталі

Якщо ж ідентифікацію не буде пройдено, виплати призупинять до моменту підтвердження особи. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Є кілька способів ідентифікації:

Онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою "Дія. Підписи".

Відеоконференція із працівником ПФУ, на яку можна подати заяву через вебпортал.

У посольстві/консульстві України – для тих, хто є тимчасово за кордоном.

Особисто в сервісному центрі ПФУ або банку, через який отримуєте пенсію/виплату.

Якщо ви обираєте відеоідентифікацію, то в особистому кабінеті на сайті ПФУ у розділі "Мої звернення" можна дізнатися, чи вона була успішно пройдена. Рішення про відеоідентифікацію надійде на ваш e-mail.

Також є ще один важливий нюанс: люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, повинні додатково повідомити про неотримання виплат від РФ у формі заяви або через відповідну позначку в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на 13 пенсію. Опубліковано інструкцію щодо отримання виплат та необхідні документи.