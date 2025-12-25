Осталась всего неделя: кого могут лишить пенсий с 1 января

Некоторым необходимо выполнить одно условие

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или находящиеся за границей, должны пройти идентификацию, чтобы не лишиться этих денег. Установленный срок — до 31 декабря.

Что нужно знать:

Способы идентификации: онлайн через "Дія. Підпис", видеоконференция, консульство/посольство, лично в ПФУ или банке

Результат можно проверить в личном кабинете ПФУ и на e-mail.

Выехавшие с ТОТ должны сообщить о неполучении выплат от РФ через заявление или отметку на портале.

Если же идентификация не будет пройдена, выплаты приостановят до момента подтверждения личности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Есть несколько способов идентификации:

Онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины с помощью "Действие. Подписи".

Видеоконференция с работником ПФУ, на которую можно подать заявление через веб-портал.

В посольстве/консульстве Украины – для тех, кто временно за границей.

Лично в сервисном центре ПФУ или в банке, через который получаете пенсию/выплату.

Если вы выбираете видеоидентификацию, то в личном кабинете на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения" можно узнать, была ли она пройдена успешно. Решение о видеоидентификации поступит на ваш e-mail.

Также есть еще один важный нюанс: люди, выехавшие из временно оккупированных территорий должны дополнительно сообщить о неполучении выплат от РФ в форме заявления или через соответствующую отметку в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

