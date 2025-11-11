Несподіваний фактор: чому тарифи на таксі можуть стати космічними

У таксопарках зараз простоює дуже багато машин

Вартість проїзду на таксі в Україні може різко подорожчати. При цьому не всі причини очевидні на перший погляд.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів голова правління Всеукраїнської громадської організації "Українська таксомоторна асоціація" Андрій Антонюк.

За його словами, головна причина, яка реально загрожує цінам на таксі, — дефіцит водіїв, який стає дедалі відчутнішим як у столиці, так і в регіонах.

В таксі інша проблема, розумієте? Ціни за послуги якщо і зростуть, то через дефіцит водіїв наголосив голова правління асоціації Антонюк

За його словами, в таксопарках зараз простоює дуже багато машин просто тому, що немає кому на них працювати. Автомобілі є, але кадрів катастрофічно не вистачає, і саме це штовхає тарифи вгору.

Ситуацію підтверджує і водійка таксі Лілія Г., яка розповіла, що зараз дуже складно знайти водія. "Готові платити гарну зарплату, у нас є свій невеликий автопарк, але нема кому їздити, тому часто їжджу сама", — поділилася вона у коментарі "Телеграфу".

