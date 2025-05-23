Хто може торгувати без оформлення ФОПа: пояснення юристів

У разі дотримання цих вимог, держава не вбачатиме у ваших діях незаконну підприємницьку діяльність

Торгувати в інтернеті без оформлення себе фізособою-підприємцем (ФОПом) українці можуть, але в цьому питанні є один нюанс. Продажі мають бути поодинокі, а не поставлені на потік.

Це "Телеграфу" розповів адвокат об’єднання Leshchenko & Partners Данило Трясов. Він пояснив, що чинне законодавство дозволяє громадянам продавати особисті речі.

Більше про це читайте у публікації: "Податкова взялася за контроль покупок в інтернеті: хто під загрозою і чому буде ще жорсткіше".

За його словами, старі меблі, техніку, книги чи інші предмети вжитку можна продавати через онлайн-майданчики (OLX, соцмережі тощо) без обов’язку реєструватися як ФОП і сплачувати відповідні податки. Але такі продажі мають бути разовими, повинні носити епізодичний характер, не мати ознак системності чи комерційної мети.

За даними Opendatabot, податківці звернули увагу на 11 тис. українців, які отримували понад 50 грошових переказів на місяць. Тож зрозуміло, що ДПС має на увазі під системними продажами з комерційною метою.

За таких умов вже треба відкривати ФОП, складати відповідну звітність та сплачувати податки. Інакше держава вбачає незаконну підприємницьку діяльність.

"При цьому також чинне законодавство зобов’язує суб’єкта господарювання (ФОПа), який здійснює й онлайн-торгівлю, видавати покупцям чеки. В іншому випадку підприємець може отримати штраф. Щоб його уникнути, продавці повинні розуміти, які види чеків існують і в яких випадках складається кожен із них", — додав Трясов.

Він пояснив, що є різні види чеків:

Товарний чек — документ, що підтверджує факт оплати товару або послуги. Продавець має надати товарний чек на вимогу покупця. Законодавство не визначає його форму і зміст, й підприємства самі розробляють шаблони.

На відміну від товарного чека, який може заповнюватись вручну, фіскальні чеки видають за допомогою реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора розрахункових операцій. Цей чек підтверджує, що його дані фіскалізовані, тобто передані на сервер податкової служби.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як податкова знаходить OnlyFans-моделей й інтернет-торгівців.