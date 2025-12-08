Чому не варто казати "поздравляю" навіть жартома — українська альтернатива
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це слово взагалі не наше
Українська мова знає десятки способів когось привітати. Але чомусь багато людей застрягли на російському "поздравляю", яке зовсім не має коріння в нашій мові.
У нас є купа своїх, набагато красивіших варіантів. "Телеграф" розповідає, чому варто забути про це слово і як правильно вітати українською.
"Поздравляю" — це російське слово, яке чіпляється до української як репʼях. Воно не наше, і в жодному українському словнику ви його не знайдете як норму.
Словник української мови каже просто: є "вітати" і є "поздоровляти". Перше підходить для звичайних привітань, друге — коли хочете висловити радість з якоїсь події.
"Вітати" — це коли ви просто звертаєтесь до людини з привітом, показуєте доброзичливість. А "поздоровляти" використовуйте для особливих моментів: день народження, весілля, ювілей чи інша радісна подія.
Крім того, у нас є ціла купа інших варіантів! Можна сказати "вітаю", "поздоровляю", "здоровлю", "віншую", "ґратулюю". І це ще не все — кожне слово має свій настрій і звучить по-своєму.
Словник синонімів української мови дає ще більше можливостей: уклонятися, вклонятися, здоровити, віншувати, ґратулювати. Всі ці слова — наші, українські, і показують, наскільки багата наша мова.
Хочете звучати офіційно? Кажіть "вітаю". Привітати з чимось особливим? "Поздоровляю" або "віншую". Треба урочисто? Тоді "ґратулюю". Кожне слово працює у своїй ситуації.
А от "поздравляю" — це пряма копія з російської. Воно прилипло до нашого мовлення через суржик і звичку, але насправді нам зовсім не потрібне.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про забутий предмет, назва якого – загадка для росіян. Це давня українська назва звичайного хатнього знаряддя.