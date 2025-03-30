В Києві відкрили меморіал загиблим "Вовкам Да Вінчі" (репортаж)

Ян Доброносов показав фото тих, кого навіки забрало небо

Меморіал "Вовки Да Вінчі" відкрився у Києві, у неділю, 30 березня. Подія проходить на Майдані Незалежності.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав фото з місця події. Він зафіксував щемливі кадри.

На знімках, які зробив наш кореспондент помітно, що на алеї встановили фотографії всіх захисників батальйону, котрі загинули на війні з Росією. Також зображений червоно-чорний прапор "Окремий батальйон Дмитра Коцюбайла".

Фотографії загиблих бійців, які показав Ян Доброносов вкриті краплями води. У Києві йде дощ у цей час. Народна мудрість каже, що це небесні сльози, якими небо оплакує тих, хто пішов у вічність. Ці кришталеві краплі — ніби зв'язок між світами, нагадування про тих, кого вже немає поруч, але пам'ять про них живе у наших серцях.

Батальйон "Вовки Да Вінчі" — це окремий механізований підрозділ Збройних сил України, який має багаторічний досвід бойових дій проти російських військ. Він виник у квітні 2022 року шляхом об’єднання 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" під командуванням Дмитра Коцюбайла та підрозділу "Гонор" Сергія Філімонова.

Перший командир: Дмитро Коцюбайло, позивний "Да Вінчі", був засновником і першим командиром батальйону. Він загинув у березні 2023 року під час бойових дій біля Бахмута. Після загибелі Дмитра Коцюбайла, командир батальйону став Юрій Капустяк. З лютого 2024 року командиром є Сергій Філімонов.

Станом на 2025 рік батальйон продовжує виконувати бойові завдання на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, що двоюрідний брат віцепрезидента США Венса майже три роки бився за Україну в складі ЗСУ одного з найвідоміших українських підрозділів – нині 108 ОМБр "Вовки Да Вінчі".