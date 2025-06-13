В Україні запустили арт-вагон із виставкою про незламність українців (унікальний репортаж)
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Ян Доброносов показав знімки з унікальної експозиції
В Одесі презентували новий проєкт "Укрзалізниці" — Мистецький потяг, створений у партнерстві з американським меценатом Говардом Баффеттом. Експозицію створено в співпраці з лауреатом двох Пулітцерівських премій Мохаммедом Мухайсеном, який особисто провів екскурсію для гостей.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав фото з місця події.
Мистецький потяг — це вагон-галерея, у якому розміщено фотовиставку, що документує подорожі самого Говарда Баффетта Україною — від Краматорська до Херсона.
На знімках видно кадри з життя військових, цивільних, відновлених міст і залізничних станцій у прифронтових регіонах.
Автором та куратором експозиції виступив Мохаммед Мухайсен — всесвітньо відомий фотограф, лауреат двох Пулітцерівських премій.
Він особисто провів авторську екскурсію для гостей презентації та поділився історіями створення деяких світлин.
Говард Баффетт, який також був присутній на відкритті, розповів про своє бачення місії проєкту: продемонструвати світу стійкість українців та підтримати їх у складний для країни час. За його словами, ідея Мистецького потяга народилася під час численних поїздок залізницею по деокупованих територіях.
Презентація проходила у вузькому колі запрошених гостей. Виїзд делегації відбувся з Києва в четвер, 12 червня, а вже наступного дня вранці в Одесі відбулася сама подія.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український військовий зворушив мережу дописом про поїздку потягом УЗ в брудному взутті. Компанія вже відповіла на цей допис: "Нам не потрібні чисті підошви. Нам потрібні живі Герої. І якщо Ви в Інтерсіті — значить, ми виконали свою частину. Доставили Вас до миру".