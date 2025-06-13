В Україні запустили арт-вагон із виставкою про незламність українців (унікальний репортаж)

Ян Доброносов показав знімки з унікальної експозиції

В Одесі презентували новий проєкт "Укрзалізниці" — Мистецький потяг, створений у партнерстві з американським меценатом Говардом Баффеттом. Експозицію створено в співпраці з лауреатом двох Пулітцерівських премій Мохаммедом Мухайсеном, який особисто провів екскурсію для гостей.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав фото з місця події.

Мистецький потяг від "Укрзалізниці"

Презентація Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Мистецький потяг — це вагон-галерея, у якому розміщено фотовиставку, що документує подорожі самого Говарда Баффетта Україною — від Краматорська до Херсона.

Говард Грем Баффетт на виставці Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Мистецький потяг від "Укрзалізниці"

На знімках видно кадри з життя військових, цивільних, відновлених міст і залізничних станцій у прифронтових регіонах.

Мистецький потяг від "Укрзалізниці" зсередини

Говард Грем Баффетт на виставці Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Мистецький потяг від "Укрзалізниці" зсередини

Мистецький потяг від "Укрзалізниці" зсередини

Мистецький потяг від "Укрзалізниці" зсередини

Автором та куратором експозиції виступив Мохаммед Мухайсен — всесвітньо відомий фотограф, лауреат двох Пулітцерівських премій.

Мохаммед Мухайсен на презентації Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Він особисто провів авторську екскурсію для гостей презентації та поділився історіями створення деяких світлин.

Презентація Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Говард Баффетт, який також був присутній на відкритті, розповів про своє бачення місії проєкту: продемонструвати світу стійкість українців та підтримати їх у складний для країни час. За його словами, ідея Мистецького потяга народилася під час численних поїздок залізницею по деокупованих територіях.

Презентація Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Презентація Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Презентація проходила у вузькому колі запрошених гостей. Виїзд делегації відбувся з Києва в четвер, 12 червня, а вже наступного дня вранці в Одесі відбулася сама подія.

Сергій Жадан у Мистецькому потягу від "Укрзалізниці"

Презентація Мистецького потяга від "Укрзалізниці"

Мистецький потяг від "Укрзалізниці" зсередини

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український військовий зворушив мережу дописом про поїздку потягом УЗ в брудному взутті. Компанія вже відповіла на цей допис: "Нам не потрібні чисті підошви. Нам потрібні живі Герої. І якщо Ви в Інтерсіті — значить, ми виконали свою частину. Доставили Вас до миру".