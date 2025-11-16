Ризикує життям у гарячих точках. Фотокора "Телеграфу" Яна Доброносова відзначили орденом

Раніше фотограф вже отримав відзнаку "За честь і славу" III ступеня, нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня та медаль "За сприяння обороні"

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав державну нагороду. Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначив українських журналістів.

Нашого колегу нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Про це йдеться в Указі глави держави №847/2025.

Відзнака була отримана за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю.

Ян Доброносов

Ян Доброносов біля ВРУ

Ян Доброносов, один із найвідоміших фотографів України, до повномасштабного вторгнення був добре знаний своєю роботою в у Верховній Раді, але після 24 лютого 2022 року в його об’єктиві здебільшого прифронтові міста, деокуповані території та люди, які там живуть і воюють.

З 2004 по 2017 рік працював на різних українських телеканалах, зокрема відеооператором. З початком війни у 2014 році їздив на схід України в гарячі точки. Водночас починає фотографувати. Після 2017 року зосередився на фотожурналістиці, висвітлюючи парламентські події, політичні заходи та соціальні теми. З "Телеграфом" почав співпрацювати з 2021 року.

Ян Доброносов з камерою

Ян Доброносов активно працює як репортажний фотограф: Суджа, Херсон, Харків, Ізюм, Бахмут, Лиман, Костянтинівка, Покровськ та інші міста біля лінії фронту. Він документує наслідки обстрілів, воєнні злочини РФ, стійкість та повсякденне життя українців у воєнний час. Він завжди одним з перших прибуває на місця "прильотів", фіксуючи правду.

Світлини Яна Доброносова неодноразово ставали елементами персональних та колективних виставок як в Україні, так і за кордоном. Однією з найвідоміших робіт є фотографія з дрона на зруйнованій кухні родини Кореновських у Дніпрі, яка була опублікована в американському журналі Time.

Робота Яна Доброносова

Визнання професійного внеску

За свою роботу фотокореспондент отримав декілька державних нагород. Зокрема, він має Відзнаку "За честь і славу" III ступеня (16 лютого 2023), Нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня (21 липня 2023) та Медаль "За сприяння обороні" (06 червня 2024).

Одним з нещодавніх репортажів Яна Доброносова була хроніка з Києва, після масованого удару крилатими ракетами та дронами по столиці.