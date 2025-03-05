Кешбеку не буде? У Мінекономіки пояснили, чому затримують виплати

В Мінекономіки пояснили причину

Національний кешбек виявився доволі корисним інструментом накопичення, проте, на жаль, його виплату затримують уже щонайменше на 2 місяці.

У Міністерстві економіки України прокоментували ситуацію з виплатами за програмою "Національний кешбек" за грудень та січень. За даними відомства, очікувані кошти наразі перебувають у стадії обробки.

Традиційно кошти надходили у 20-х числах місяця, однак цього разу процес затягнувся. Фахівці міністерства пояснюють: операційні процеси потребують більше часу, ніж планувалося спочатку.

"Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми: madeinukraine.gov.ua/national-cashback", — йдеться у дописі.

За два місяці зими 3,4 мільйона українців очікують на 714 мільйонів гривень кешбеку. Незважаючи на затримку, у Мінекономіки запевняють, що виплати будуть здійснені найближчим часом, гроші на це уже виділені.

Також раніше "Телеграф" писав, як використати "Національний кешбек" для оплати комунальних послуг. Відповідний проєкт реалізують спільно Міністерство економіки та Міністерств цифрової трансформації, Національний банк і Кабінет міністрів.