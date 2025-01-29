Газ за кешбек: як використати "Національний кешбек" для оплати комунальних послуг

Купуєш українське – економиш на газі

Український постачальник газу "Нафтогаз" оголосив, що за газ можна буде розраховуватися накопиченими коштами, отриманими від держави, за допомогою "Національного кешбеку". Компанія пояснює, як це зробити.

Про це йдеться на офіційному сайті ГК "Нафтогаз України". У компанії додають, що "Національний кешбек" є державною програмою, відповідно до якої громадянам повертаються 10% від витрат за товари чи послуги від українських виробників.

За правилами програми, отриманий кешбек споживачі можуть використати на комунальні послуги.

"Приєднуйтесь до "Національного кешбеку" — заощаджуйте на комунальних платежах, підтримуючи українське виробництво!", — йдеться у повідомленні.

Відповідний проєкт реалізують спільно Міністерство економіки та Міністерств цифрової трансформації, Національний банк і Кабінет міністрів.

Як оплатити газ кешбеком

Для цього необхідно:

оформити спеціальну картку (віртуальну у застосунку банку чи фізичну у банківському відділенні);

визначити картку для здійснення розрахунків за покупки;

купувати українські товари, отримувати кешбек на спеціальний рахунок;

використати кешбек для оплати комунальних послуг.

Для цього треба:

додати картку у мобільному застосунку/особистому кабінеті Нафтогазу як основну для розрахунку за газ;

розрахуватись за спожитий природний газ.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на виплату "тисячі Зеленського". Ці гроші підуть на програму "Зимова єПідтримка" для всіх українців, які подали відповідні заявки.